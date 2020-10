Dónde invertir en bolsa este jueves: Cie Automot., Gestamp, PharmaMar y Solaria

El selectivo español sigue sin reconquistar los 6.800 puntos pero por lo menos en la sesión de ayer salvamos los 6.700 puntos en una sesión que apuntaba que podría haber sido mucho peor.

No obstante, el riesgo de visita a los 6.450 puntos sigue vigente y no podremos evitar olvidarnos de él mientras que no podamos ver precios de cierre sostenidos por encima de los 6.900 puntos.

No obstante, pase lo que pase siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidable bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control puesto que se encuentran en un momento técnico muy importante además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

1) Cie Automotive: Rompe resistencias por cierres del mes de julio y también supera la media móvil de largo plazo. Así que hoy es el día en el que tiene que confirmar la continuidad de las subidas con un objetivo en los máximos de junio en los casi 18 euros.

2) PharmaMar: Rompe los 107 euros y hoy debe confirmar con un segundo cierre por encima de ellos para poner rumbo a la resistencia de los 120 euros y de ahí a la zona de máximos históricos. Lo único a vigilar es que los mínimos de la sesión no sean inferiores a los mínimos de la sesión precedente.

3) Solaria: Por fin rompe la resistencia de los 15,73 euros y ahora debe confirmar con un segundo cierre consecutivo para poder poner rumbo a los 17,35 euros donde tiene sus máximos históricos. Solo hay que vigilar que no pierda los 15,37 euros.

4) Gestamp: Rompe resistencias y marca nuevos máximos de tres meses y ahora debería confirmar la subida para irse a por la media móvil de largo plazo que está en los 2,714 euros. Solo debemos estar atentos a una posible pérdida de los 2,40 euros.