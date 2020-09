Claves para aprender a invertir como los ricos

Dice el refranero español que ‘dinero llama a dinero’. En el mundo de las grandes fortunas así es, efectivamente. Cuanto más dinero tienen las personas más acaudaladas del planeta, más consiguen aumentar su patrimonio, incluso, en muchos casos, a pesar de las crisis económicas.

Un ejemplo de ello lo tenemos en cómo ha afectado la actual pandemia, con caídas históricas en las bolsas de todo el mundo, a los grandes millonarios que encabezan la lista de las 20 personas más ricas del mundo según Bloomberg, liderada por Jeff Bezos, fundador de Amazon, y con el español Amancio Ortega en el puesto 16.

Lejos de haber perdido dinero, la suma de sus fortunas ha crecido en 300.000 millones de dólares durante el periodo marcado por la Covid-19, mientras, paralelamente, los expertos apuntan que la riqueza global ha descendido entre un 6% y un 8%.

¿Cómo es esto posible? Estrategia y tiempo son los dos factores más importantes a la hora de invertir. La gran ventaja que tienen estos inversores es que no necesitan ese dinero para vivir, lo que les permite no tomar malas decisiones financieras. Ellos saben que los mercados en el medio/largo plazo tienden a subir y cuentan con la ventaja del tiempo, que les permite no tener que vender.

Sirva de muestra el caso de Amancio Ortega. A pesar de llevar un año de pérdidas en su cartera financiera, el hecho de no haber necesitado el dinero le ha permitido beneficiarse de la recuperación de Inditex, cuando muchos otros se habían puesto nerviosos y habían vendido. Y, después de haber registrado las primeras pérdidas de su historia a causa del confinamiento, desde principios de mayo el gigante textil ha logrado subir un 18%.

Evidentemente, la fortuna de Jeff Bezos, por ejemplo, no se debe solo a haber sido capaz de inventar la gallina de los huevos de oro, con una plataforma de ecommerce que durante el confinamiento, además, ha incrementado sus ingresos un 40% y duplicado su beneficio neto.

Todos estos multimillonarios lo son porque mantienen una sólida y estudiada estrategia de inversión que hace que los beneficios que obtienen de sus compañías se multipliquen. Obviamente, para ello cuentan con expertos y asesores que dirigen sus operaciones financieras y toman en cada momento las decisiones más adecuadas para aprovechar las oportunidades de los mercados y minimizar los vaivenes de las bolsas.

Para la mayoría de los mortales, las cifras que maneja este grupo de privilegiados se quedan a años luz de nuestra realidad. Ni nuestro patrimonio ni nuestras aspiraciones pueden ponerse a la altura, ni siquiera en el mejor de nuestros sueños.

Pero hay dos cosas que sí debemos recordar: que muchos de ellos también empezaron desde cero, y -aparte del factor suerte, que tambíen influye- han sabido hacer las cosas bien en la medida de sus posibilidades en cada momento a lo largo de su trayectoria. Y que, si hubieran dejado sus beneficios simplemente guardados en una cuenta bancaria, es posible que hoy no estuvieran en la parte más alta de la lista de los mayores patrimonios del planeta.

Por tanto, cada uno en la medida de nuestras posibilidades, sí podemos hacer que nuestro dinero llame a más dinero, poniendo a trabajar desde hoy esos ahorros que tenemos guardados en el banco para que la rentabilidad de los mercados haga crecer ese capital el día de mañana.

Para empezar a invertir como lo hacen los grandes patrimonios, lo primero que hay que hacer, por tanto, es pensar bien cuándo vamos a necesitar ese dinero, y sólo invertir aquello que sabemos que no necesitaremos en un corto plazo. El segundo paso es buscar un asesor que nos ayude a elegir una estrategia de inversión que se adapte a nuestras circunstancias (nivel de ingresos, patrimonio, nivel de riesgo, etc.).

Por suerte, hoy día no hace falta ser rico para que un experto en finanzas nos oriente hacia los mejores fondos o productos de inversión y diseñe para nosotros un plan personalizado con el que nos sintamos cómodos y podamos ir construyendo nuestro futuro económico.

En un momento como el actual, con altas dosis de incertidumbre, lo que recomendamos desde Micappital es empezar a invertir poco a poco, no todos nuestros ahorros al mismo tiempo, y llevar un seguimiento de esa inversión, porque cada poco tiempo el mercado ofrece buenas oportunidades que conviene aprovechar con esos ahorros que hemos dejado reservados. Sí es conveniente establecer una cantidad fija de aportación mensual, que podemos incorporar de forma automatizada a nuestro plan de inversión.

Tampoco debemos invertir todo en el mismo fondo, sino crear una cartera diversificada, para que nuestro dinero esté más seguro. Esta es una de las claves que siguen las grandes fortunas: diversificación por productos, por zonas geográficas, incluso por entidades financieras.

En el pasado , los grandes patrimonios tenían un mayor abanico de fondos en los que invertir, pero en la actualidad cualquier pequeño o mediano inversor puede acceder a ellos. No todos los bancos los ofrecen, pero si tu banco tiene arquitectura abierta puedes preguntar por ellos.

La clave para el éxito es mantener una rutina de ahorro, saber qué nivel de riesgo somos capaces de soportar y controlar nuestras emociones para que no nos jueguen una mala pasada. Ese es el gran reto de todos los inversores: no dejarse llevar por el pánico en momentos de crisis y saber hacer de la crisis una oportunidad.

Nadie, aunque alguno nos lo quiera hacer creer, sabe lo que va a ocurrir en los mercados financieros a corto plazo. De un día para otro los parqués pueden darse la vuelta. Sin embargo, mantener una estrategia estable a largo plazo sí tiene una cierta garantía de éxito, si hemos elegido bien los productos y nuestra inversión está lo suficientemente diversificada.

La realidad es que, en el largo plazo, a pesar de los ciclos de recesión, la economía mundial crece, y si queremos invertir como lo hacen los ricos tenemos que contar con una estrategia de inversión que nos permita aprovecharnos de ese crecimiento.

***Borja Nieto es cofundador de Micappital