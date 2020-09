Apple y los otros cinco valores con más potencial del S&P 500 pese a sus máximos históricos

Los últimos descensos del S&P 500 se han convertido en un reclamo ineludible para los cazadores de gangas en bolsa. Un 15% de las compañías que componen el índice estadounidense están en máximos históricos, pero una buena parte aún tiene potencial para prolongar su remontada. Estas son las cinco cotizadas que, a pesar de sus récords, apuntan al alza con más determinación.

En este 2020 azotado por el coronavirus en el que la mayoría de índices europeos sigue en terreno negativo, el S&P 500 acumula una revalorización superior al 5%. Un avance que se debe en gran medida al tirón de estas cotizadas, en su mayoría tecnológicas, que están marcando precios nunca antes visitados por sus gráficas.

Desde sus mínimos del pasado marzo, en plena irrupción de la epidemia en EEUU, el índice remonta un abultado 51%. Desde sus recientes máximos históricos, la penalización es solo del 6%.

Nvidia, a la cabeza

La que goza de un mayor potencial alcista de consenso a pesar de que ha más que duplicado su precio en lo que va de año es Nvidia. La compañía ha conseguido que el peso de su unidad de centros de datos tenga un mayor protagonismo en su balance que la división de videojuegos, su tradicional foco de negocio.

Con un precio objetivo de 547,53 dólares por acción, según datos extraídos de Refinitiv, su gráfica cuenta con margen para sumar un 37% a su gráfica desde su actual cotización. Y al precio actual ha llegado tras acumular avances de nada menos que del 107%. Además, de los 37 analistas que siguen su evolución solo uno recomienda vender, cinco se decantan por mantener y los restantes 31 se decantan en aplastante mayoría por comprar.

La segunda con más potencial alcista es Advanced Micro Devices, que suma a su gráfica un 67% desde que empezó el año y aún así cuenta con cancha para engordar en un 22,6% la gesta. Más concretamente, hasta los 78,08 dólares por acción, cota en la que se sitúa el precio objetivo que establecen los analistas que más de cerca vigilan la evolución de la compañía de semiconductores.

En este caso, el respaldo del mercado también es claro, aunque no tan entusiasta. De los 51 analistas que emiten recomendación sobre sus títulos, un 37% se decanta por comprar, mientras que la mayoría se la lleva el consejo de mantener, con un 61%. Solo uno aconseja a sus asesorados la venta de las acciones de la compañía californiana.

Pagos electrónicos y vacunas

La medalla de bronce en este rally del S&P 500 se la lleva PayPal Holdings. La compañía de servicios de pago saca pecho ante el auge del comercio y las transacciones electrónicas que han impuesto el confinamiento y las restricciones para la contención del coronavirus.

Después de haber sumado un 70% a su gráfica, los analistas aún creen que tiene argumentos como para engordar su precio en un 20% adicional, hasta los 220,03 dólares por título. En este caso, ni un solo analista recomienda vender. Por la compra de sus revalorizadas acciones se decantan 37 de los que siguen el valor, lo que supone un 84% de los mismos, frente a los siete que invitan a mantener posiciones.

El cuarto puesto se lo lleva la que quizá, dentro de esta lista, sea la más desconocida para el grueso de los inversores a esta orilla del Atlántico. Se trata de West Pharmaceuticals Services, una compañía especializada en inyectables médicos, los que serán necesarios para facilitar la difusión de la vacuna frente a la Covid-19.

La compañía goza de un potencial alcista de consenso del 19,5%. Ese es el margen con el que cuenta desde su actual cotización hasta el precio objetivo medio que los expertos sitúan en 265 dólares por cada una de sus acciones.

La farmacéutica con sede en Pensilvania goza de tres consejos de compra frente a uno de mantener y otro de venta. En resumen, un 60% de los analistas que siguen su evolución se decantan porque, a pesar del 81% de ganancias acumuladas desde enero, sigue sin ser tarde para sumarse a la remontada de su valor en la bolsa neoyorquina.

Los imperios Amazon y Apple

El quinto puesto es para Amazon. No hay ranking bursátil en el que últimamente no consiga hacerse hueco el gigante del comercio electrónico. El casi 70% de revalorización que acumulan sus acciones no es impedimento para que los analistas consideren que sus fundamentales aún dan argumentos para una remontada todavía mayor. Tanto es así que hasta su precio objetivo de consenso, en los 3.661,68 dólares, goza de un recorrido adicional alcista del 18%.

El entusiasmo del mercado con la criatura de Jeff Bezos es indiscutible, pues un apabullante 91,7% de los analistas que siguen la evolución de Amazon se decantan por la compra de sus acciones. Uno títulos a los que, además, muchos han situado como más que probables candidatos a un ‘split’ o división, con el fin de hacer más asequible su coste unitario y potenciar su liquidez.

Aunque ocupa la sexta posición en la tabla de las casi 60 compañías que, a pesar de estar en máximos históricos, aún tienen potencial alcista, Apple merece una mención. La gigante de Cupertino que recientemente hizo historia al alcanzar los 2 billones de dólares de valoración, una cota nunca antes vista en la historia de la bolsa mundial, cuenta aún con margen para subir otro 16%.

Esta es la brecha que actualmente hay entre su ya abultada cotización y los 158,47 dólares por título que marca como objetivo el consenso de Refinitiv. La fabricante del iPhone que recientemente ha acometido un split que se ha traducido en la mayor revisión de cesta del Dow Jones en los últimos siete años acumula ganancias del 53% en lo que va de año. Y un sonoro 67% de los analistas que cubren la tecnológica recomienda comprar frente a un casi testimonial 10% que se decanta por la venta.