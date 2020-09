La ampliación de IAG llevará la acción a cotizar por debajo del euro y medio

Una ampliación de IAG de tres acciones nuevas por cada 2 antiguas es ampliar capital en un 150 por ciento sobre las acciones que existen hoy en el mercado. Esto es la información que se ha notificado de la ampliación de capital en el día de ayer y por la que la cotizada emitirá 2.979 millones de acciones.

Este nivel de acciones tan importante viene porque la ampliación se realizará con un importante precio de descuento, concretamente un 35,9 por ciento teniendo en cuenta el precio de cierre de ayer de las acciones y el valor teórico de los derechos de suscripción preferentes que los accionistas actuales obtendrán gratuitamente.

Las acciones nuevas se van a colocar al precio de 0,92 euros y de ahí la cantidad tan importante de acciones a emitir para poder captar los 2.741 millones de euros.

Esto obliga a los accionistas actuales a acudir a la ampliación de capital de IAG si no quieres ver como su participación tras la ampliación de capital se ve reducida en un 60 por ciento.

Y la recomendación es que tomen la decisión lo más rápido posible porque cabe la posibilidad que los derechos corrijan tal cual se acerque la finalización de la ampliación el próximo 25 de septiembre.

La idea es acudir a la ampliación, o por lo menos esa es mi decisión puesto que compré acciones de IAG aprovechando las caídas de marzo y abril en constitución de una cartera para el medio plazo. De esta manera por cada dos derechos que recibiremos el próximo lunes, tendremos opción a comprar tres acciones nuevas a 0,92 euros cada una de ellas.

Otra opción que no descarto es la de comprar derechos el último día puesto que se podría dar el caso que muchos inversores, defraudados por la nula revalorización de IAG opten por no acudir a la ampliación de capital y entonces sus intermediarios se vean con la obligación de vender el último día los derechos de todos sus clientes que no quieran acudir a la ampliación.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches

Como suele ser habitual habrá inversores institucionales que se dediquen a hacer arbitraje y la relación entre el derecho de suscripción preferente y el precio de la acción antigua ajustado por las condiciones de la ampliación no difieran mucho, pero estaré atento por si es evidente una mejoría sustancial en comprar más puesto que es una inversión para el medio plazo.

Hoy por hoy podemos hacernos la idea que la acción se irá hacia los 1,45 euros cuando acabe la ampliación de capital.