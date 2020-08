Las acciones de IAG vuelven a pedir pista de despegue para poner rumbo a los 2,45 euros

La reacción de las acciones de IAG desde que comenzase este mes de agosto que ya está próximo a su fin es bastante importante, casi un 30% desde los mínimos del pasado lunes 3 de agosto hasta el cierre de la sesión de ayer. Aunque claro, esto también va en función de la corrección previa sufrida en el mes de julio y que ascendió a casi un euro o lo que es lo mismo un 34,60% de corrección desde los máximos del 3 de julio hasta los mínimos intradiarios del 3 de agosto.

En la anterior reacción alcista de mediados de este mes de agosto, estuvimos muy cerca de testear la media móvil de medio plazo. Entonces, esta media estaba en los 2,553 euros y la acción llegó a cruzarse en los 2,444 euros, pero tras corregir de manera proporcional a la subida desde el día 3 de agosto, el precio de las acciones vuelve a su empeño de testear su media móvil de medio plazo y ya ayer quedamos mucho más cerca de conseguirlo puesto que se encontraba en los 2,338 euros y llegamos a ver los 2,32 euros en su precio.

Con ello llegamos a la sesión de hoy en donde todo parece indicar que quiere volver a intentarlo en una sesión en la que, como es obvio la media móvil de medio plazo continua bajando por tener tendencia bajista y eso hace que para la sesión de hoy se encuentre en los 2,323 euros.

Por lo tanto, debemos estar muy atentos a lo que ocurra en las inmediaciones de los 2,32 euros porque podemos ver en cualquier momento un ataque a dicha zona y si logramos ver cierres por encima de la media móvil se nos abrirá el escenario para ver más subidas que deberían alcanzar cuanto menos la zona de los recientes máximos del pasado 11 de agosto en los casi 2,45 euros.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches

No obstante, también debemos pensar en el escenario contrario puesto que si no es capaz de reconquistar la media móvil de medio plazo entonces correremos el riesgo de perder la pauta de mínimos crecientes que vienen presentando el valor desde el pasado martes 18 de agosto.

Tenemos un buen margen de caída hasta que esto ocurra y por lo tanto no deberíamos alarmarnos mientras que no veamos cotizaciones por debajo de los 2,091 euros que vimos el pasado lunes. Mientras esto no ocurra todavía podremos seguir pensando que tenemos la posibilidad de ruptura al alza de la media móvil de corto plazo.