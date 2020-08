El pequeño soporte de los 7.000 puntos y lo que ocurriría si los perdemos

Mañana miércoles comienzan los preparativos para el vencimiento del mes de agosto del selectivo español y la semana no ha comenzado precisamente de manera positiva. El fracaso al ataque a la media móvil de medio plazo del pasado jueves 13 de agosto junto con el miedo creciente a una segunda ola de la pandemia por coronavirus nos ha acercado de nuevo al nivel psicológico de los 7.000 puntos.

Y como siempre antes de un vencimiento de opciones, aunque en el caso del selectivo español al tener vencimientos mensuales y no trimestrales, los vencimientos que no caen en trimestre natural no son tan importantes como los de marzo, junio, septiembre o diciembre.

No obstante, hay que tener en cuenta las posiciones de los inversores en los distintos precios de ejercicio ya que, en caso de ver un número importante de opciones en algún nivel de precios, no debemos pasarlo por alto.

De hecho, de cara al vencimiento de este viernes pasa precisamente eso. Lo que ocurre es que esos altos niveles de posiciones de opciones están muy alejados de los precios actuales tal y como veremos a continuación en la imagen que adjunto más abajo en este artículo.

Este dato por sí solo es realmente positivo en la medida que no vamos a ponerlo a prueba puesto que estamos muy alejados actualmente de ellos. Pero si vemos en detalle lo que hay por encima de esos niveles, nos daremos cuenta que las cantidades de opciones presentes a precios superiores son demasiado pequeñas para aguantar la embestida de órdenes de ventas si perdemos el soporte técnico de los mínimos del pasado viernes en los 7.064 y también los 7.050 puntos.

Con solo 521 opciones de venta y con la ridícula cantidad de 117 opciones de compra en los 7.000 puntos tendríamos un problema si realmente hacemos cierres por debajo de los 7.000 puntos.

De hecho, tal y como puede observar en el gráfico adjunto, las cantidades van reduciéndose aún más de manera regular hasta tropezarnos con el impotente soporte generado por 14.616 opciones de venta en los 6.400 puntos y luego otras tantas en los 6.200 puntos.

Posiciones de opciones sobre el Ibex 35 de cara al vencimiento de este viernes Eduardo Bolinches

Una cantidad tremendamente alta que delata a los inversores institucionales que normalmente abren posiciones vendiendo las opciones para ingresar las primas de ellas posicionándose en los niveles de precios donde piensan que podría acercarse la caída del mercado ante un nuevo ataque de ventas que se llevase por delante los 7.000 puntos.

Por lo tanto, y con todas las consideraciones por ser realmente un vencimiento menor, hay que tenerle mucho respeto al soporte de los 7.000 puntos y valorar seriamente la cobertura de sus posiciones ante la pérdida de dicho nivel.