Wall Street cotiza en positivo a la espera de nuevos estímulos fiscales en Estados Unidos

Wall Street abre al alza en la sesión de este miércoles. Después de la caída del martes en la que se cortó la racha de siete jornadas consecutivas de crecimiento, los tres indicadores de la Bolsa de Nueva York parecen recuperar terreno.

De esta manera, el Dow Jones crece un 1% en los primeros compases de la sesión buscando superar los 27.900 puntos, al mismo tiempo que el S&P 500 se sitúa por sobre los 3.360 puntos, en un crecimiento del 1,1%.

Por su parte, el índice de las empresas tecnológicas, Nasdaq, se dispara un 1,8% intentando recuperar los perdido en las dos últimas sesiones. Lo positivo es que vuelve a recuperar los 11.000 puntos perdidos en martes.

De momento, los indicadores de Estados Unidos no se han visto afectados por el desplome del PIB de Reino Unido, por encima del 20%. Unas cifras que parece que no afectan por estar muy descontadas y que no impactan el crecimiento de los selectivos.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

Los inversores estarán atentos a una agenda muy cargada de eventos macro que pueden acrecentar la presión bajista sobre los mercados de valores. En el aso de Estados Unidos se esperan sus datos de inflación.

En el lado negativo, continuaba la incertidumbre respecto a las negociaciones en el Congreso entre demócratas y republicanos, que mantienen atascadas sus conversaciones para aprobar un nuevo paquete de estímulos fiscales para paliar los efectos negativos de la pandemia del coronavirus en la economía.

Entre las 30 grandes cotizadas del Dow Jones avanzaban los bancos Goldman Sachs (2,07%) y JPMorgan Chase (1,84 %), así como Apple (1,34%), Microsoft (1,3 %) o Walgreens (1,22 %). En negativo se situaban Boeing (-1,46 %), Caterpillar (-0,17 %) y Nike (-0,12%).

En otros mercados, el petróleo de Texas gana un 1,75 %, hasta los 42,34 dólares el barril; el oro sube a los 1951,20 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años sube al 0,668 % y el dólar pierde terreno frente al euro, con un cambio de 1,179.