Fondos de renta fija con un cierto nivel de riesgo: los ganadores desde enero

Los inversores de renta fija que busquen rentabilidad han tenido que cambiar su punto de vista para conseguir su objetivo. Cuando el tipo de interés está cercano a cero no hay muchas oportunidades fáciles de encontrar. Si se busca obtener cierta rentabilidad, es el momento de asumir también un cierto nivel de riesgo.

Del universo de fondos de renta fija disponibles para su comercialización en España, se ha hecho una selección de 10 fondos que, contando con la mayor calificación de cinco estrellas de VDOS, han obtenido una mayor rentabilidad desde el pasado enero.

En este grupo, la mayor presencia corresponde a la categoría Renta Fija Internacional Global Convertibles, con cuatro fondos. El más rentable es la clase A de acumulación en euros de FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES con una revalorización de 15,26% desde el pasado 1 de enero.

A un año, su rentabilidad es de 21,23%, con un coste por volatilidad de 19,01%. Toma como referencia de gestión el índice Thomson Reuters UBS Global Focus Convertible. Busca optimizar el rendimiento total, de conformidad con una gestión prudente de la inversión, tratando de optimizar revalorización del capital y rentas periódicas en condiciones de mercado variables.

Para ello, invierte principalmente en valores convertibles (incluidos valores de bajo calificación, inferiores a grado de inversión o sin calificación) de emisores corporativos a nivel mundial. También puede invertir en otros valores, como acciones ordinarias o preferentes y valores de deuda no convertibles.

Sus mayores posiciones incluyen emisiones de RH (2,16%) WIXCOM LTD (2,12%) DOCUSIGN INC (2,01%) PINDUODUO INC (1,98%) y MICROCHIP TECHNOLOGY INC (1,92%). La suscripción de la clase A de acumulación en euros de este fondo requiere una aportación mínima inicial de 5.000 dólares (aproximadamente 4.241 euros) aplicando una comisión fija de 0,75% y de depósito de 0,14%.

De la categoría Deuda Pública Euro, el más rentable es la clase E de capitalización en euros de AMUNDI S.F. - EURO CURVE 10+ YEAR obteniendo una rentabilidad de 8,47% hasta el 6 de agosto. En el último año se revaloriza un 4,98%, registrando un dato de volatilidad de 11,31%.

Para lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo, invierte al menos dos tercios de sus activos totales en instrumentos de deuda denominados en euros, emitidos por Estados, gobiernos locales, emisores supranacionales, municipales y corporativos y cuya vida residual sea de más de 10 años.

Puede también invertir hasta el 10% de sus activos en convertibles, así como hasta el 10% en instrumentos vinculados a renta variable. Entre sus mayores posiciones, encontramos el fondo de la propia gestora Amundi 3 M I (7,01%) y emisiones de la República de Italia 2,95% (4,46%) Reino de España 1.2% (4,44%) Reino de España 1,25% (4,36%) y República de Francia 1,75% (3,56%). Sus partícipes soportan una comisión fija de 1,05% y de depósito de 0,50%.

Otra de las categorías con mayor presencia en el ranking es la de Renta Fija Euro Largo Plazo que, al incluir activos con vencimiento en el largo plazo deben recompensar a sus inversores por el mayor riesgo de variación de tipos de interés. El más rentable en lo que va de año de esta categoría es la clase A de capitalización en euros de AXA WORLD FUNDS-EURO 10+LT con una revalorización de 8,14%.

Tipos de interés

Revalorización que a un año es de 4,41% con una volatilidad de 11,17%. Referenciado al índice Citigroup Eurobig 10+, se propone como objetivo la búsqueda de rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a valores de renta fija denominados en euros. Para ello invierte en una cartera diversificada de valores de deuda con calificación de grado de inversión, emitidos por gobiernos, sociedades o entes públicos, principalmente denominados en euros.

Se gestiona con una sensibilidad de los tipos de interés que oscila entre 9 y 18, siendo la sensibilidad un indicador que mide el impacto que una variación del 1% en el tipo de interés oficial tendría sobre el valor de esta clase del fondo.

Sus mayores posiciones corresponden a contratos de futuros sobre el Euro Buxl Future Sept 20 (11,47%) y Euro Bobl Future Sept 20 (7,28%) y a emisiones de República de Francia 4% (7,44%) República de Francia 1,75% (6,86%) y República de Italia 4% (6,22%). Su comisión fija es de 0,60%.

En la búsqueda de rentabilidad en renta fija, emisiones a largo plazo y convertibles están tomando la delantera. El largo plazo por su oferta de mayores rendimientos, en compensación por el mayor riesgo asumido por el bonista; los convertibles por su carácter híbrido, a medio camino entre renta fija y renta variable.

Aunque en deuda privada no encontramos sino un solo ejemplo (CAPITAL GROUP US CORPORATE BOND FUND (LUX) B EUR) entre los ‘diez mejores’, el crédito continúa siendo una opción para las carteras de renta fija, siempre que se disponga de las habilidades analíticas para una correcta selección, como es el caso de los gestores de fondos.