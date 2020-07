García Páez (Threadneedle): “No es momento de rotar por rotar a compañías value”

Los vaivenes del mercado en los últimos meses han llevado a muchos a cambios acelerados y bruscos de posicionamiento inversor. Una estrategia con la que marca distancias Rubén García Páez, director general de Columbia Threadneedle Iberia. En su opinión, ahora “no es momento de rotar por rotar a compañías value o más baratas”.

En opinión del experto, sigue siendo momento de “estar posicionados en compañías de calidad o growth, pero sobre todo buenas compañías”. Destaca que con el “entorno complicado” que por el coronavirus se avecina al menos para los próximos dos años, la clave está en “buscar compañías con fundamentales más sólidos”, lo que a su entender implica un mayor flujo de caja, productos y servicios diferenciales, facilidad para mantener márgenes y así conseguir “buenos beneficios”.

A pesar de estas afirmaciones, García Páez aconseja no caer en la generalización. “No es que no haya compañías value que no sean interesantes”, dice el experto, pero señala que en un contexto de recesión como el que se avecina, “algunas o muchas de esas compañías value tienen un precio bajo por un motivo”. En otras palabras, que a menudo “hay un motivo fundamental para que esas compañías estén baratas”.

Rubén García Páez, director general de Columbia Threadneedle Iberia, repasa los mercados. Estrategias de Inversión

En este capítulo de compañías con valoraciones bajas, pero sin visos de remontada, el directivo de Columbia Threadneedle apunta hacia los bancos y las utilities. En su opinión, su baja valoración en el mercado, en mínimos históricos en algunos casos, se puede atribuir al hecho de que “sus modelos de negocio tradicionales están en riesgo”.

El consejo del experto es “apostar por valores o compañías con ventajas diferenciales”. En esto se fundamenta la estrategia de ‘pricing power’ de la gestora. Un nombre para designar “el poder de mantener márgenes” incluso en circunstancias adversas e inciertas como las actuales.

“Sin duda alguna, esas compañías de calidad y crecimiento lo van a hacer mucho mejor que otras en un entorno peor como el que vamos a vivir en estos dos próximos años”, concluye.