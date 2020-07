La corrección de Iberdrola es una nueva oportunidad de compra

Ayer tuvimos un gatillazo en toda regla en la bolsa española y muchísimos valores dejaron una contundente vela de giro que hoy debemos ver si son confirmadas o no. E Iberdrola no fue una excepción. El problema radica en que la eléctrica vasca ha presentado resultados y éstos no han tenido una buena acogida por parte de los inversores.

Este hecho hace difícil que la vela de giro de ayer quede anulada tal y como sí que puede pasar en la gran mayoría de valores. Los motivos de la corrección de hoy ante unos resultados positivos en la medida que ha aumentado su beneficio en comparación al semestre anterior a pesar de la pandemia.

Como es obvio, otro motivo es la rentabilidad acumulada de más de un 50 por ciento que llevaba el valor hasta ayer desde los mínimos de marzo.

Evolución de las acciones de Iberdrola Eduardo Bolinches

No obstante, lo realmente importante se encuentra en los 10,95 euros que son los anteriores máximos históricos del valor antes del desplome por la pandemia. Tanto en febrero como en marzo se estuvo intentando romper dicha zona de resistencias y ahora en julio cuando fue rota al alza se ha convertido en un fuerte soporte.

Así que mientras que no veamos cotizaciones por debajo de esos 10,95 euros no debemos por qué preocuparnos y seguir pensando en la fortaleza del valor.