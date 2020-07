Este valor podría adelantar lo que va a pasar con el Ibex 35

He pensado que quizás me llamen agorero pero una de las frases que trato de recordar siempre ante reacciones al alza ante noticias puntuales como la acaecida esta madrugada es la de "comprar con el rumor y vender con la noticia".

El montante de emisión de deuda que se va a poner en circulación y regalar a los países más afectados por la pandemia de coronavirus es muy importante, pero la fecha de llegada de ese cheque condicionado además al cumplimiento de unas reformas para disminuir el gasto todavía no está cercana.

Además, tenemos la incertidumbre de la velocidad a la que estamos volviendo a la "nueva normalidad". Estamos de lleno en la segunda quincena de julio y tenemos muchísimas dudas de si acabaremos la temporada vacacional confinados de nuevo o no.

No obstante, la clave está en lo que ocurra hoy y mañana con el selectivo español. Tenemos muchos valores que lo están haciendo bien. Algún banco mediado que otro y sobre todo el sector eléctrico encabezado por Iberdrola y Endesa lo están haciendo de lujo. De hecho, hay otro valor que lo ha hecho también de maravilla: Siemens Gamesa, pero precisamente en la sesión de hoy marca hueco de apertura alcista y luego se da la vuelta para comenzar una recogida de beneficios aprovechando la entrada de nuevos inversores a los que pasarle la patata caliente.

Evolución de las acciones de Siemens Gamesa Eduardo Bolinches

El pasado 6 de julio, el selectivo español marcaba máximos intradiarios en los 7.632,3 puntos, nivel que todavía no hemos podido superar en la primera hora y media de contratación aunque realmente estamos muy cerca.

No poder con este nivel, y sobre todo no cerrar por encima de los 7.556,2 puntos que fue el nivel de cierre de dicha sesión implicaría que el relevo de inversores nuevos que está entrando en el día de hoy no es suficiente para pensar en una reacción alcista duradera. De hecho, preste también mucha atención al volumen de la sesión de hoy porque de él también podremos sacar conclusiones muy similares.