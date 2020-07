Paramés se enroca en sus tesis de inversión a la cola de los fondos de bolsa española

El aplomo es una de las características del buen inversor según todos los manuales. Y de eso, el precursor de la inversión ‘value’ en España va sobrado. A pesar de que su fondo de bolsa española se sitúa a la cola del ranking de rentabilidad hasta junio, Francisco García Paramés insiste en las apuestas que le han colocado incluso por detrás del Ibex 35.

A lo largo del primer semestre de este año del coronavirus, el Cobas Iberia ha perdido un 33,6% de su valor. El fondo de Paramés especializado en cotizadas españolas supera incluso el desplome del índice español de referencia, que con un retroceso del 24,3% firmó el peor cierre a junio de su historia. En su categoría, solo hay un fondo que lo ha hecho peor, el Sabadell España Bolsa, según la tabla establecida por la consultora VDOS.

Este resultado habría puesto de los nervios a muchos gestores, pero Paramés acaba de hacer gala del convencimiento que tiene en sus posiciones. Una reacción de manual del buen inversor ‘value’, que lejos de esperar dar un pelotazo rápido, aguarda la remontada de los valores que considera que están infravalorados por el mercado sin motivos de fundamento.

A la espera de una carta

Aunque Cobas AM, la gestora dirigida y fundada por Paramés, no ha revelado todavía los cambios introducidos en la cartera del Cobas Iberia en los últimos tres meses, todo apunta a que serán pocos. El reconocido gestor explicó hace solo unos días en un evento digital organizado junto a otras firmas ‘value’ que no había salido de rebajas, como sí han hecho otros muchos seguidores de esta tendencia.

“En esta crisis tan rápida no tiene sentido entrar en un valor nuevo, aunque lo conozcas”, afirmó Paramés para añadir después que su estrategia ha sido “poner más en valores que ya tienes en cartera”. Una afirmación que muy probablemente podría haber pasado por la adquisición de más acciones de valores como Elecnor, Vocento, Técnicas Reunidas y Meliá Hotels.

Estas cotizadas son algunas de las que más peso tienen en el rezagado fondo. Eso sí, según su última comunicación de posiciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al cierre del primer trimestre del año. Y es que habrá que esperar hasta finales de julio para que Cobas dé a conocer cuáles han sido los movimientos de Paramés en estos meses tan convulsos.

Aquí el reconocido gestor vuelve a ser único. Aunque muchos de sus colegas de estrategia de inversión han adelantado la publicación de sus cartas trimestrales para permitir que sus partícipes se fueran de vacaciones con información actualizada, en Cobas se mantienen en su calendario habitual.

Reembolsos y favoritas

“Hasta finales de mes no haremos públicos los movimientos que se han registrado en nuestra cartera”, explican desde la firma. Y no sin puntualizar que “es una norma que nos impusimos desde el primer día”. Por tanto, quedan unas cuantas sesiones de espera hasta conocer cuál ha sido la estrategia seguida por un fondo que hasta estas alturas del año sufre reembolsos netos por 5,6 millones de euros, según datos de Inverco.

Ante la anunciada ausencia de incorporaciones, la clave puede estar en cuáles son las compañías en las que Paramés habría preferido vender y dejar de asumir pérdidas para apostar por otras cotizadas en las que esperaría una más enérgica revalorización.

El trimestre pasado, fueron bajas Repsol, ArcelorMittal, Acerinox, CaixaBank, Indra y también la portuguesa Sonae Industria.

Este informe semestral será el momento para comprobar si las dos cotizadas incorporadas el trimestre pasado ganan o pierden peso en su cartera. Es decir, si Cie Automotive y Lar España han pasado a ser de esas compañías que -como la panificadora suiza Aryzta- Paramés defiende con uñas y dientes o se han convertido en una estrella fugaz en la trayectoria del fondo.

Potencial y paciencia

Mientras tanto, parece que el empeño de Paramés en las posiciones que han condenado a este fondo al vagón de cola de su categoría entre las gestoras españolas no termina de convencer a todos. En este sentido, los partícipes del Cobas Iberia son ahora 116 menos que cuando empezó el año. Los datos de Inverco señalan que al cierre de junio eran 2.022 inversores los que confiaban en este fondo.

El gestor que introdujo las tesis ‘value’ en España defiende que la cartera del fondo tiene un potencial de revalorización del 139%, según recoge su última ficha mensual. Sin embargo, parece que el grueso del mercado carece del aplomo del que hace gala el gestor cuando en plena tormenta vuelve a reafirmarse en sus tesis.

Y, mientras, los fondos de gestión pasiva -antítesis de la estrategia de Paramés- registran un récord de cinco años en suscripciones y el oro marca máximos de casi una década.