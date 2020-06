Malas noticias para los alcistas: el vencimiento de este viernes viene con tapón

Este viernes tenemos uno de los vencimientos más importantes del año y estamos entrando ya en la fase de preparación del evento en donde la volatilidad puede adueñarse del mercado por lo que es vital hacer un buen seguimiento de las próximas sesiones y de sus posiciones para evitar quedarse atrapados si trabaja en el corto plazo.

Al ser cierre trimestral tendremos cuádruple hora bruja al vencer futuros y opciones tanto de índices como de acciones y en todos los principales mercados bursátiles. Es por ello que todo lo que veamos en lo que queda de semana debe tomarse con toda la precaución posible, sobre todo si vemos subidas porque por lo que parece la historia está ya escrita.

O por lo menos eso es lo que se aprecia del estudio de las posiciones de los inversores en opciones de cara a este viernes. Y es que, como podemos ver en el siguiente gráfico, en estos momentos nos estamos moviendo en un tramo de precios donde apenas tenemos opciones abiertas de cara al vencimiento de este viernes.

Posiciones de opciones sobre el Ibex 35 de cara al vencimiento de este viernes Eduardo Bolinches

De hecho, podríamos decir que la vuelta a los máximos de la semana pasada se nos pone muy cara a la vista de la gran cantidad de opciones de compra emitidas que hay posicionadas desde los 7.600 hasta los 7.900 puntos con ese pico de 35.887 opciones call vendidas.

Así que tenemos un problema: habrá que olvidarse del nivel del 50% de toda la bajada por el efecto de la pandemia por coronavirus antes de que termine este vencimiento, y lo que es peor, en el caso que veamos una recolocación de estas opciones tras este vencimiento en los mismos o similares niveles no será ninguna buena señal.

Pero esto no es todo. Si algo he repetido hasta la saciedad desde el pasado lunes es que es muy positivo coger todo el aire posible desde los 7.050 puntos. Y esto es precisamente por lo que estamos viendo en el gráfico: no hay nada hasta los 7.000 puntos. Y más vale que aguantemos por encima de los 6.800 puntos, porque si no los problemas serán muy preocupantes, tanto que nos mandaría a la zona de mínimos del pasado mes de marzo.

Así que es momento de observar si vemos algún cambio en el comportamiento del mercado desde la sesión de hoy por el riesgo de ver un vencimiento este viernes más cercano a los 7.000 puntos que a los 7.600 puntos.