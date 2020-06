Almirall prepara su aterrizaje en el Ibex 35, ¿es el momento de comprar?

Había una larga lista de candidatos para entrar en el Ibex 35, los que más sonaban eran PharmaMar, Sacyr y Solaria, pero al final el elegido por el comité de asesores técnicos ha sido Almirall en sustitución, no de Ence sino de Mediaset.

El cambio se producirá técnicamente el próximo 22 de junio y normalmente solemos tender a pensar que el valor que es anunciado que entra en el selectivo baja y el que sale sube. Sin embargo, yo diría que esta es una pauta muy condicionada a que haya sorpresa o no la haya.

Y como en este caso sí que la ha habido pues tenemos a las acciones de Almirall subiendo un 4,53% tras la primera hora de contratación de la sesión de hoy.

El entrar en el Ibex 35, más allá del supuesto caché internacional o reconocimiento a una evolución bursátil positiva, radica en que muchos fondos internacionales no tienen el visto bueno para comprar acciones si no están formando parte de un gran índice bursátil. Y el Ibex 35 no es que sea el centro del mundo ni mucho menos, pero de estar en el índice a no estar siempre te puede caer alguna orden de compra del 0,01% de algún gran fondo.

Pero como nosotros somos inversores minoristas, lo único que nos interesa es si el valor tiene potencial alcista como para merecer nuestro dinero. Para ello, debemos echar un vistazo al gráfico de Almirall tanto en el corto plazo como en el largo.

Evolución de las acciones de Almirall Eduardo Bolinches

La reacción desde los mínimos de marzo está siendo muy correcta con una clara pauta de mínimos crecientes que le llevaron pronto a reconquistar la media móvil de medio plazo y una vez recuperada ya no la ha perdido. De hecho, en la sesión de ayer vimos como estuvo cotizando por debajo de ella en formato intradiario y al cierre la recuperó para, en la sesión de hoy continuar con las subidas.

Esto genera una importante señal de compra con stop de protección en los mínimos que vimos en la sesión de ayer.

En cuanto al potencial de la subida nos fijamos en la media de largo plazo sita en los 13,76 euros como primera resistencia seria.

Esos niveles también son los mínimos de abril del año pasado por lo que es una resistencia a tener muy en cuenta.

Por lo que respecta al aspecto técnico en el largo plazo, la acción tiene grandes problemas para superar la zona en torno a los 18 euros. Antes de ellos, nos encontraremos con las resistencias de los 16 euros, pero de mantenerse la estupenda pauta de mínimos crecientes que vemos desde el pasado mes de marzo, es cuestión de sentarse y esperar.