PharmaMar se dispara en bolsa, ¿llegamos a tiempo de comprar?

Clavada en los 7,30 euros. Ahí en esa zona es donde ha abierto en la sesión de hoy la cotización de PharmaMar tras conocerse anoche que la FDA daba su visto bueno al uso de su medicamento contra el cáncer de pulmón en Estados Unidos y que ello le iba a reportar un cobro inicial de 100 millones de euros en su acuerdo de comercialización con Jazz Pharmaceuticals.

Sin embargo, la pregunta del millón que muchos inversores deben estar haciéndose es qué puede ocurrir a partir de ahora ya que muchos tienen muy presente que comprar con la noticia no suele ser un negocio interesante y más cuando el valor ya abre con hueco alcista.

Por lo menos eso es lo que me dice la experiencia. No obstante, más allá de lo que una persona piense, lo que realmente hay que hacer es tomar decisiones acordes con lo que vaya haciendo el precio y para ello tenemos que mirar el gráfico de PharmaMar.

Gráficos intradía y diario de PharmaMar Eduardo Bolinches

Tal y como podrá ver en el gráfico pequeño, hoy hemos tenido un importante hueco alcista en el valor. PharmaMar ha abierto en los 7,25 euros y se mantiene en dicha zona sin que haya sobrevenido ninguna recogida de beneficios. Sin embargo, esto no es del todo correcto ya que el valor está teniendo un alto nivel de contratación, lo que implica que sí que tenemos a inversores que están aprovechando el dicho de comprar con el rumor y vender con la noticia.

Sin embargo, es muy positivo que el valor no caiga, lo que confirma que también tenemos una entrada de dinero fresco que compensa las salidas de los inversores que ya venían comprados de sesiones anteriores.

Así que es vital que este equilibro se mantenga a lo largo de toda la sesión de hoy y no solo durante la primera hora de contratación.

¿Compramos a estos precios si estamos fuera de la acción?

Yo no suelo ir detrás de un valor para cazarlo al vuelo. De hecho, lo que hago es desearle buen viaje y olvidarme de mirarlo cada dos horas para no acabar cayendo en la tentación. Es más, si no puede remediarlo piense entrar en otro tipo de valores que siempre le darán más juego tipo IAG que lo va a tener como uno de los valores del más sube o más baja del selectivo español.

¿Y si estamos dentro?

Entonces la situación es muy distinta pero realmente hay que protegerse de las mismas emociones que le pueden hacer en grandes errores: la avaricia y la codicia.

Si no tenemos correcciones en el día de hoy, tendrá que estar atento a las siguientes resistencias que se encuentran en los 8,12 y 9,70 euros mientras que por la parte inferior tendrá que estar atento a los mínimos de la sesión de hoy para cerrar la mitad de la posición si perdemos los 1,155 euros.

Nunca debemos olvidar que lo que la FDA ha permitido es la comercialización de un medicamento que todavía se encuentra en fase II por proceso acelerado debido a que no existe cura efectiva para el cáncer de pulmón.