Las apuestas en bolsa para este martes: Endesa, Naturgy, Repsol y Sacyr

La verdad que ayer por la mañana el ambiente era bastante negativo, pero finalmente no fue para tanto ya que los mercados estadounidenses suavizaron las correcciones y no acabamos viendo la ruptura del soporte que hubiese desencadenado nuevas ventas y muy probablemente correcciones hasta la zona de los 6.500 puntos.

No obstante, el riesgo no ha pasado ya que no podemos olvidar que nos encontramos en plena semana de vencimiento y esto puede pegar muchos giros. Así que lo único que sabemos por ahora es que el soporte de los 7.050 puntos va en serio y es fuerte.

Es por ello, que si vemos que los mercado hoy quieren continuar rebotando es lógico pensar que lo harán de la mano de valores directores del índice español, pero hoy también traemos en nuestro panel de control varias empresas que lo están haciendo muy bien y que se encuentran desde el punto de vista técnico en una situación muy importante que merecen su seguimiento para poder entrar en ellas a tiempo si logran romper sus respectivas resistencias.

1) Endesa: Ayer quedó todo en un proyecto de estrella del amanecer no muy contundente pero gracias al apoyo en la zona de soportes en torno a los 21 euros ofrece una muy buena oportunidad de compra con stop por debajo de los mínimos que vimos en la sesión de ayer lunes.

2) Naturgy: Este valor testeó ayer la media móvil de medio plazo y rebotó con volumen creciente. Es por ello que hoy debemos estar muy atentos a una continuidad en la reacción alcista que le puede llevar de nuevo a las puertas de los 18 euros.

3) Repsol: Mantiene una pauta de mínimos crecientes desde que marcase suelo en marzo y ahora tenemos la media móvil de medio plazo como excusa para realizar otro mínimo creciente.

4) Sacyr: Ayer reaccionó muy bien desde la zona de mínimos, con volumen y sin perder los mínimos del pasado viernes. Es por ello que debemos estar también muy atentos a su continuidad en la reacción alcista que debería llevarle hasta los 2,11 euros.