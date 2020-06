¿Qué valor podemos comprar ante esta corrección de los mercados?

Vuelven los peores recuerdos de finales del pasado mes de febrero y principios de marzo, y al igual que entonces comenté que ante el desconocimiento del suelo del mercado había que programar un plan de compras periódico, ahora hay que hacer exactamente lo mismo ya que no sabemos la duración de las caídas ni su profundidad.

En principio, lo que hemos visto en la apertura entra dentro de lo normal: apertura con un importante hueco bajista y testeo inmediato a la que considero clave de la sesión de hoy en los 7.451 puntos. Este es el nivel que se corresponde con el 32,8% del retroceso de toda la bajada desde los máximos de febrero y los mínimos del 16 de marzo.

De momento, estamos cotizando por debajo de ellos pero lo realmente importante va a estar en ver si son recuperados de cara al cierre de la sesión de hoy.

Situación actual de la corrección en el Ibex 35 Eduardo Bolinches

¿Y qué hay por debajo de esos 7.451 puntos?

Tras el primer soporte ya testeado tenemos los tres máximos a las zonas comprendidas entre los 7.056 y los 7.210 puntos. Fueron tres intentos fallidos que generaron una importante resistencia y por lo tanto ahora son un gran soporte. De hecho, perder esa zona de soportes sería una muy mala señal y conllevaría que protegiese inmediatamente con derivados mi cartera que fue creando desde el pasado 23 de marzo o inclusive vendiese parte de ella para tener liquidez.

Pero de no debemos adelantarnos a los acontecimientos y dejar al mercado que se exprese día tras día e intentar olvidarnos de nuestras sensaciones del mercado.

Mucha gente está con posiciones cortas desde hace tiempo y ahora se aferran a ellas con la esperanza de recuperar sus inversiones, sin embargo todavía es pronto para sacar conclusiones y mandar al selectivo español por debajo de los 7.056 puntos.

Y el que dice al Ibex puede decir perfectamente el Dax o inclusive el Nasdaq 100. De hecho, este último tan solo está retrocediendo a los niveles de precios de cierre del martes.

Lo tenemos todo para continuar con la corrección: estrella del atardecer confirmada, RSI sobrecomprado y confirmando el giro a la baja, lo mismo en el estocástico, pero falta ver el cierre de hoy tras este testeo al 38,2% de Fibonacci y sobre todo ver si continúa el volumen decreciente en la sesión de hoy.

Mientras tanto, tiene dos opciones: comenzar de inmediato con las compras selectivas y periódicas de algunos valores o esperar al supuesto testeo del siguiente soporte para comenzar a realizar esas compras.

¿Y qué compramos?

Si una cosa hemos aprendido es que IAG es el valor estrella del Ibex 35, raro es el día que no está en uno de los extremos de la tabla y hoy no iba a defraudarnos. También sabemos que el sectorial bancario suele ser también el protagonista en la tabla de rentabilidades del selectivo español para bien o para mal. Y por último, he querido añadir un valor fuera del selectivo que también está muy sujeto a una alta volatilidad.

Así que en otro acto de porno financiero les muestro mis compras en la sesión de hoy tras la primera media hora de contratación a la espera de comprar más si vemos que el actual soporte no funciona.