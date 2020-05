JP Morgan irrumpe en la recta final de la opa de BME con 5% del capital social

La recta final del plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (opa) de Six Group por BME comienza a animarse. JP Morgan Chase acaba de notificar una participación del 5,2% en el capital de la sociedad rectora de las bolsas españolas.

La comunicación remitida por el banco de inversión estadounidense a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) señala que un 5,184% de BME figura en su cartera por la posesión de acciones de la compañía, mientras que el 0,02% restante lo controla a través de instrumentos financieros. En total, una cartera de 4,35 millones de títulos.

El paquete que controla JP Morgan alcanza una valoración de 144,85 millones de euros en función de su actual cotización. El banco americano tendrá la oportunidad de aguantar estos títulos en cartera o bien aceptar el precio ofrecido por Six en su opa: 32,98 euros por acción una vez se descuente el dividendo que BME tiene previsto distribuir el próximo día 8 de mayo.

Últimos días

Con esta operación, JP Morgan se convierte en el segundo accionista de referencia de BME, solo por detrás de Corporación Financiera Alba, que controla un 12,06% del capital de la compañía y, a través de sus representantes en el consejo de la sociedad rectora de bolsas, ha mostrado su conformidad en aceptar la oferta del grupo suizo.

La última maniobra del banco estadounidense en el capital de BME tuvo lugar el pasado 30 de abril, según consta en la comunicación remitida a la CNMV. En los últimos días también han ajustado cartera, aunque sin grandes cambios, gestoras como la europea Lyxor y la también estadounidense BlackRock.

El plazo para la presentación de ofertas competidoras a la de Six acaba el próximo 6 de mayo, si bien no se espera que puedan producirse tras la retirada de Euronext del proceso. El consejo de BME ha adquirido, además, un compromiso mediante el que la compañía que asumir una penalización si no se consuma con éxito la oferta de los dueños de la Bolsa de Zúrich.