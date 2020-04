JP Morgan: “El BCE tiene que demostrar la fuerza de su compromiso con el euro”

La crisis del coronavirus ha hecho saltar por los aires todas las previsiones formuladas antes de la aparición de la epidemia. Los bancos centrales han saltado al barro para amortiguar el impacto, pero JP Morgan considera que “el BCE tiene que demostrar la fuerza de su compromiso con el euro” después de sus titubeos iniciales.

A la luz del reciente repunte de las primas de riesgo periféricas, Karen Ward, estratega jefe de JP Morgan AM en Europa, considera que eso es lo que “están pidiendo los mercados”. En este sentido, la experta ha subrayado que “la tarea de los bancos centrales es asegurar que lo pueden hacer lo que sea necesario [‘whatever it takes’]” para mantener a flote las economías que tienen encomendadas. Y en el caso del Banco Central Europeo (BCE) ve fisuras.

Ward se refiere a la comparecencia del pasado 12 de marzo en la que la presidenta del BCE “dijo que las primas de riesgo no eran su trabajo”. “Aunque se hicieron muchas clarificaciones, el mercado sigue muy desconfiado”, explica. Lo desafortunado de aquella intervención quedó en evidencia al provocar la peor sesión de la historia para muchos índices, incluido también el Ibex 35.

El mensaje de los 'coronabonos'

La experta considera esta cuestión es clave para transmitir confianza porque “los gobiernos van a emitir mucha deuda” en adelante para contar con el suficiente colchón para evitar las consecuencias más nefastas de esta crisis. En este sentido, la estratega de JP Morgan AM confiesa que, aunque está convencida del mandato del BCE e invita a “no preocuparse demasiado” por esta cuestión, siguen existiendo “dudas sobre si está haciendo lo suficiente para frenar la rentabilidad de los bonos de toda la Eurozona”.

Sin embargo, la experta no ha tenido palabras solo para Christine Lagarde y la institución que preside. La estratega del banco estadounidense señala que también sería “un signo muy importante” que los países miembros de la Unión Europea acordasen una emisión conjunta de “coronabonos o bonos de emergencia que no tendría que ser de gran volumen”. Sin embargo, este movimiento serviría para “mostrar al mundo” que la UE está unida en esto, ha explicado.

Por lo que se refiere a la evolución de la economía, Ward señala que lo fundamental va a ser “cómo vamos a reabrir”. En este sentido, se muestra convencida de que “vamos a recuperarnos, pero más lento de lo que el mercado está anticipando”. Los datos de consenso que maneja el banco estadounidense prevén caídas del beneficio por acción de hasta el 21% para las cotizadas británicas y hasta del 9% para el conjunto de Europa.

En cualquier caso, la experta de JP Morgan AM considera que no se podrá hablar de recuperación hasta mediados del año que viene como pronto. En este sentido, prevé que el regreso a la normalidad será “gradual y por sectores” y con mucho cuidado para evitar que “la reapertura pueda traer más contagios y regresen los cierres”.

El turismo español

Con este telón de fondo, el banco de inversión apunta hacia los mercados emergentes como su mejor apuesta para “cualquier inversor con un horizonte mínimo de cinco años”. El transporte, la hostelería, el ocio y el textil son los sectores que la entidad apunta como más perjudicados por la crisis sanitaria y donde la recuperación de la crisis económica podría ser más lenta.

En lo que se refiere a España, la estratega de JP Morgan AM comenta que “el impacto podría ser algo superior al de otras economías europeas por la mayor dependencia del turismo”. Sin embargo, considera que no habrá “tanta diferencia con otras economías” de la región, que están enfocadas en un 75% hacia el sector servicios. No obstante, se están aplicando “herramientas adecuadas” para procurar una recuperación solvente, como las medidas implementadas por el Gobierno para mantener plantilla.

Recuperación del petróleo

Por lo que se refiere al petróleo, Ward considera que “los precios se recuperarán en cierta medida para el final de año”. Por este motivo, su previsión es que no habrá grandes problemas para la industria más allá de tensiones puntuales. Además, aguarda que haya “más recortes de producción” y se muestra optimista en cuanto a un posible acuerdo entre Rusia, EEUU y Arabia Saudí para conseguir este rebaja en la oferta mundial.

En contra de al industria, la experta se muestra convencida de que “la sostenibilidad seguirá siendo un componente muy importante” a la hora de calibrar las opciones de inversión.