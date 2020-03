Wall Street desoye a Powell y los históricos datos de paro para alargar el rebote

Wall Street lucha por su tercera sesión consecutiva al alza. Una hazaña que sus índices son incapaces de conseguir desde principios de febrero. Ni las advertencias del presidente de la Reserva Federal (Fed) ni el vertiginoso aumento de paro por la llegada del coronavirus a territorio estadounidense frenan la euforia.

A pesar de que los futuros de Wall Street venían apuntando a la baja, la confirmación del PIB del cuarto trimestre y un déficit comercial más estrecho de lo esperado dan argumentos a los inversores para aguantar del lado de las compras. Y eso que las ayudas de paro semanal han alcanzado una insólita cifra de 3,28 millones de solicitantes.

Los tres grandes índices neoyorquinos se apuntan avances próximos al 2% tras el toque de campana a pesar de este dato de difícil digestión. El Dow Jones alcanza los 21.600 puntos. El tecnológico Nasdaq recupera los 7.500 puntos. El agregado S&P 500, por su parte, logra echar el lazo a los 2.500 enteros.

Así ha abierto Wall Street Eduardo Bolinches

A pesar de estos avances, la economía estadounidense comienza a enfermar de coronavirus. El cierre de tiendas y establecimientos en los estados más poblados de EEUU habían llevado a los economistas a prever una subida de 'solo' 1,65 millones de nuevas peticiones de ayuda al paro en la última semana. Con esa cifra ya se hubieran batido todos los récord, pero la definitiva ha sido de casi el doble.

Por si fuera poco, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha asegurado en una entrevista para la 'NBC' que la economía nacional "ya podría estar en recesión". No obstante, no es una voz de alarma como en otras ocasiones, sino una análisis de las medidas de cierre de comercio e industria que ya se están tomando en muchas partes del país. En este sentido, el mandatario responsable de un insólito plan de estímulos sin límite de volúmenes ni calendario ha subrayado que la diferencia con otras contracciones que ha atravesado EEUU está en que esta vez "no hay nada fundamentalmente erróneo" en su funcionamiento.