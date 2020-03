Un fondo de inversión 'value' con el foco en tecnología y medios digitales

Las previsiones para el año se están pulverizando con la evolución del brote de coronavirus. El comercio global se está resintiendo como consecuencia del cierre de fábricas en China, la distribución se está deteriorando y la incertidumbre y el temor afectan a los mercados. Un entorno complicado donde, sin duda, pueden también encontrarse oportunidades siendo muy flexible y selectivo.

Uno de los fondos de gestoras nacionales con mejor comportamiento en lo que llevamos de año es Renta 4 Multigestión / Andromeda Value Capital, con una rentabilidad del 9,7%.

Encuadrado en la categoría VDOS de mixto flexible, su exposición total en renta variable o en renta fija puede oscilar entre el 0% y el 100%. Sin marcarse tampoco límites en cuanto a su exposición a riesgo divisa, tipo de emisor o zona geográfica.

Para seleccionar los activos de renta variable se emplean técnicas de análisis fundamental de las compañías, de un amplio universo de todo tipo de capitalización y liquidez, buscando empresas cotizadas infravaloradas por el mercado, con especial énfasis en la inversión de valor. Toma como referencia el índice S&P 500 para la renta variable y las letras del Tesoro español a tres meses para la renta fija.

El equipo gestor aplica los principios de inversión value a sectores tecnológicos y de medios de comunicación. Al ser sectores expuestos a grandes cambios, es importante entender los procesos disruptivos, cómo evolucionan y cómo se generan plataformas tecnológicas.

Proceso de selección

Para ello se combinan en el análisis no sólo la parte de valoración de compañías, sino un examen previo a través de big data acerca de la situación competitiva, pruebas exhaustivas del producto y de lo que ofrece la competencia. El análisis y selección de compañías se centra en el mercado americano principalmente

El fondo está gestionado por el equipo de gestión de Renta 4 Gestora, con la fundamental aportación del asesor Flavio Muñoz Martínez, anteriormente analista en Bestinver. Flavio es Máster en Finanzas por el IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) y Licenciado en Derecho y Empresariales por ICADE E1.

El proceso inversor siempre empieza con el filtrado de datos y conocimiento de las compañías y sus productos. El acercamiento inicial no es nunca desde el lado de la valoración, sino desde los otros puntos de vista, dejando la valoración siempre para el final. Dentro de estos datos analizan tendencias sociales -en ocasiones a través de redes sociales- movimientos de empleados, consumos, stocks o ratings de usuarios.

Llegados a este punto entran en la fase de prueba de productos de la compañía, así como de los competidores, de manera que se valora no sólo su nivel de competencia actual sino cómo puede ser en el futuro. Finalmente, toman la decisión de invertir, pero sólo si consideran en alguno momento que el valor cotiza a un precio interesante. De lo contrario, continúan con el seguimiento de proximidad de la compañía. Una ‘galaxia’ de datos que ha llevado a los gestores a darle la denominación de Andrómeda.

Distribución de la cartera

La cartera resultante incluye entre sus mayores posiciones acciones de Amazon (4,99%), Netflix (4,13%), Elastic (3,36%), Salesforce (3,34%) y Paypal (3,20%). Por sector, las mayores ponderaciones corresponden a software (42,2%), telecomunicaciones (25,5%), servicios comerciales (5,7%), semiconductores (2,3%) y medios de entretenimiento (0,2%).

La historia de rentabilidades de Renta 4 Multigestión / Andromeda Value Capital lo sitúa entre los mejores de su categoría, en el primer quintil, durante 2018, 2019 y 2020. A tres años, la volatilidad del fondo es del 15,5% y del 14% a un año. Su ratio sharpe en este último periodo es de 1,28 y su tracking error, respecto al índice de su categoría, del 11,7%.

La aportación mínima necesaria para suscribir y mantener este fondo es de 10 euros, con una comisión de gestión del 1,2% y de depósito del 0,1%, además de una comisión variable del 9% sobre resultados anuales positivos del fondo.

En opinión del equipo gestor nos encontramos en un mercado bastante fuerte donde la incertidumbre política de las próximas elecciones americanas no se está contabilizando, y tal vez no lo haga. Siempre y cuando Trump mantenga los porcentajes de reelección altos. Igualmente, los bancos centrales apuntan claramente a la continuación de políticas monetarias laxas, por lo que el estrés en mercados crediticios no se está manifestando, en parte gracias a estas medidas.

Un sector dinámico

Continúan centrados en observar la situación global, incluyendo en la cartera del fondo aquellas compañías que, a precios apropiados, les garanticen retornos. Existen en el mercado opciones de negocios con curvas de crecimiento muy potentes en estos momentos y su función es seguirlas muy de cerca.

Por ejemplo, en servicios de streaming, e-commerce o de ciberseguridad existen negocios que hoy mismo están cediendo cuota a otros más nuevos. Sencillamente porque la propuesta de los primeros se ha quedado antigua, o bien porque emplean tecnologías limitantes a la hora de desplegar un servicio óptimo de cara al cliente. Siempre que sean capaces de detectar estos negocios, tal como lo están haciendo, y comprarlos a buen precio, su pronóstico es optimista.

Los gestores son conscientes de que la tecnología es un sector dinámico, por lo que han de estar siempre al tanto de cómo se comportan otros agentes del mercado. Si existiese la necesidad de actuar rápidamente durante 2020, están ya preparados gracias a un análisis previo de escenarios. Aunque parece muy probable que durante el año haya episodios de volatilidad, ofrece posibilidades atractivas en cuanto a rentabilidades.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS