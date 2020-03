La banca no ve el fin de los tipos negativos y acelera su desplome en bolsa

No hay suelo para la cotización del sector bancario. Las seis entidades cotizadas en el Ibex 35 amplían su desplome en una jornada que, a priori, no debería ser tan negativa. El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido el precio del dinero en el 0%. Pero no ha tocado la tasa de depósito que tanto ha penalizado a la banca en los últimos meses, actualmente en el -0,50%.

El sector sufre porque es consciente de que esta decisión, y la de ampliar en 120.000 millones el programa de compras de deuda, supone alargar el regreso de los ‘tipos positivos’ más tiempo del esperado. Pero al menos no se han rebajado aún más los tipos de depósito, que era el principal temor de la industria de cara a esta reunión.

Pero de nada ha servido. La perspectiva de unos tipos negativos durante mucho, mucho más tiempo de lo esperado ha provocado otra dura sacudida al sector, que agrava las fuertes pérdidas que ya se registraban a primera hora en un mercado en ‘modo pánico on’ por el miedo al coronavirus.

Las pérdidas superan el 10% en la banca mediana. Bankia, por ejemplo, amenaza con perder incluso el euro por acción si la sacudida continúa en los próximos días. Ahora, sus títulos cotizan en 1,06 euros, con pérdidas de más del 9% que agravan al 44% su pérdida en el año. Es decir, la entidad vale en bolsa 2.500 millones de euros menos que a cierre de 2019.

La misma imagen presenta la gráfica de Banco Sabadell, cotizando en 0,49 euros con pérdidas de cerca del 11% este jueves. Por su parte, Bankinter también se hunde hasta los 4,12 euros por acción.

Los soportes también saltan por los aires en la gran banca española. CaixaBank ha perdido ya los 2 euros, con una caída de más del 8% en la jornada de hoy. Su valor en bolsa es más de 5.000 millones de euros inferior al que registraba cuando comenzó el año, cuando sus títulos rondaban los 2,79 euros por acción.

Banco Santander, por su parte, cede hasta los 2,46 euros con una fuerte caída del 9%. La entidad se aleja cada vez más de los 3,73 euros en los que despidió el pasado año, y ya ha perdido más de 21.100 millones de euros de capitalización bursátil este 2020.

La cifra se acerca a los 12.000 millones en el caso de BBVA, que también se olvida de los 4 euros por acción con su cotización a punto de abandonar los 3,2 euros.

En total, los seis bancos del Ibex han perdido más de 46.000 millones de euros en bolsa en lo que va de año. De hecho, la cifra de capitalización conjunta ha pasado de 130.000 millones a 83.277 millones de euros en apenas dos meses y medio.