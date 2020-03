Wall Street rebota con fuerza con el empleo y el ‘Supermartes’ de Biden

El bálsamo al pánico desatado por el recorte de tipos de la Reserva Federal (Fed) en torno al impacto del coronavirus en la economía estadounidense llega para Wall Street con nuevos datos de empleo y la victoria de Joe Biden en el ‘Supermartes’ de las primarias demócratas. Dos impulsos para los grandes índices de la Bolsa de Nueva York.

Con estas premisas, el Dow Jones rebota un 2,5% y echa el lazo de nuevo a los 26.500 puntos. El S&P 500 avanza por encima de los 3.000 puntos gracias a ganancias superiores al 2% y un porcentaje similar se apunta el tecnológico Nasdaq, por encima de los 8.800 puntos.

El informe ADP de empleo de febrero presenta la creación de 183.000 nuevos puestos de trabajo no agrícola, por encima de lo que esperaba el mercado (170.000 empleos), pero suficientemente por debajo de los 209.000 puestos que aguardaba el mercado. El índice ISM no manufacturero no ha sido tan amable, puesto que aunque se mantiene en territorio alcista, retrocede hasta los 57,8 puntos.

En el ámbito político, este miércoles se ha conocido que Mike Bloomberg se retira de la carrera presidencial para las elecciones de noviembre de 2020. El empresario había resultado el gran perdedor del ‘Supermartes’ de las primarias demócratas, en las que Bernie Sanders ha conseguido defender su feudo de California del gran ganador de la sesión, Joe Biden.

Por el terreno corporativo, General Electric es una de las compañías protagonistas de la sesión, con subidas de hasta el 2,7% paras sus acciones. La compañía ha reafirmado sus pronósticos de negocio a pesar de la irrupción del coronavirus.

En sus previsiones para el primer trimestre confirma 10 centavos por acción y entre 50 y 60 centavos para el conjunto del ejercicio, lo que cumple con las proyecciones del consenso de los analistas de FactSet.

Mucho peor es el comportamiento de Urban Outfitters, que pierde un 8% después de haber recortado sus previsiones para el próximo trimestre. Y eso que la compañía ha anunciado que solo un 15% de sus suministros proceden de China y la región de Asia más afectada por el brote del Covid-19.

El rebote llega también para los títulos de AT&T, con avances de más del 2%. En este caso, las órdenes de compra llegan al calor del anuncio de una recompra acelerada de acciones por 4.000 millones de dólares tan pronto como termine el que tiene ahora en vigor por el mismo importe. Con estas dos operaciones, junto a las adquisiciones realizadas en el mercado abierto, la operadora tiene el objetivo de retirar unos 250 millones de títulos propios hasta abril.