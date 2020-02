“Quien piense invertir en megatendencias, que olvide el trading y los cortos”

Javier Amo, director del máster en bolsa y mercados financieros del IEB, analiza el potencial de la inversión en megatendencias indicando que este tipo de estrategias se pueden agrupar en cinco sectores: la tecnología, la demografía, el acceso a la clase media, la urbanización y el cambio climático.

Amor no tiene dudas sobre que este estilo de inversión debe ser a largo plazo. "Me he dado cuenta de que la mayoría de las empresas no reflejan en el precio esas expectativas, entre otras cosas, porque el inversor, sobre todo el institucional, todavía no ha invertido fuerte en ellas", indica Amo.

El experto considera que aunque las cotizadas que generan sus ingresos aprovechando estas tendencias de futuro pueden tener algún varapalo por el camino, "como sucedió con el sector biotecnológico".

Por todo ello, considera que este tipo de inversión no es para alguien que esté pensando en hacer 'trading' a corto plazo. “Estoy seguro de que el que se posicione correctamente en las megatendencias, tendrá un retorno espectacular de aquí a unos años".