Nuevo favor del Gobierno a 'La Séptima': se podrá ver desde el 5 de noviembre sin tener que resintonizar los televisores

Efecto inmediato: los espectadores verán La Séptima en el lugar de Atreseries sin hacer nada; posible efecto futuro: reduce el incentivo a que la audiencia actualice la lista de canales, lo que puede dificultar la visibilidad de otras nuevas señales que sí necesiten resintonizarse.

¿Cómo afectará a los ciudadanos que La Séptima entre el 5 de noviembre sin resintonización?

La Séptima heredará el espacio y el share de Atreseries sin iniciar campaña de resintonización, lo que le permite empezar con visibilidad y audiencia preexistente mientras competidores nuevos tendrían que aparecer mediante resintonización.

¿Qué ventaja competitiva concreta tendrá La Séptima frente a otras cadenas como VEO TV o nuevos operadores?

Ya ocurrido: Atresmedia y Mediaset deben abandonar sus señales en el múltiplex MPE5 (Atreseries y BeMad) y migrar para emitir sus nuevas cadenas UHD, lo que obliga a reubicar sus contenidos y campañas de aviso.

¿Qué consecuencias ya ocurridas tiene para Atresmedia y Mediaset la reordenación del múltiplex por el Plan Técnico Nacional?

El canal se creó tras un concurso en el que solo participaron Mediaset y La Séptima y fue promovido por el Ejecutivo: Moncloa y ministros como Félix Bolaños y Mónica García respaldaron públicamente el proyecto y el Ministerio de Transformación Digital facilitó las normas e informes que permitieron la asignación.

¿Qué papel ha tenido el Gobierno y Moncloa en el nacimiento de La Séptima?

La CNMC decidió reutilizar el identificador de servicio de Atreseries en la nueva distribución del múltiplex, de acuerdo con el Plan Técnico Nacional y un informe de la Dirección de Telecomunicaciones, de modo que la señal aparece en el dial ya existente y evita la resintonización.

¿Por qué La Séptima ocupará el lugar de Atreseries sin que los espectadores tengan que resintonizar sus televisores?

Otras cadenas como Mediaset, Atresmedia y VEO TV criticaron esta decisión al considerar que concede una ventaja competitiva discriminatoria.

La medida se aprobó mediante una resolución de la CNMC apoyada en informes del Ministerio de Transformación Digital.

La cadena ocupará automáticamente la frecuencia de 'Atreseries', lo que le permitirá heredar su posición en el dial y un 1,9% de cuota de pantalla.

El nuevo canal en abierto 'La Séptima' se estrenará el 5 de noviembre sin necesidad de que los usuarios resintonicen sus televisores.

La Séptima, la nueva cadena de televisión en abierto de TDT, se podrá ver desde su estreno el 5 de noviembre sin tener que resintonizar ningún televisor ya que ocupará automáticamente el lugar que ahora tiene la frecuencia de Atresmedia, Atreseries.

Es el último favor del Gobierno a una televisión que nace apadrinada por Moncloa y por Pedro Sánchez. Primero, el oficialismo utilizó la excusa de otorgar dos nuevas cadenas de ultra alta definición (UHD) para encontrar un espacio para una nueva TDT en abierto.

Luego hizo un concurso público en el que solo se presentaron Mediaset y La Séptima. Y antes del verano el Ministerio de Transformación Digital otorgó la licencia al consorcio SIETE, "para fomentar el pluralismo".

La televisión creada por José Miguel Contreras (asesor habitual de Moncloa en temas mediáticos) -y que tendrá como principales rostros a Javier Ruiz y Sarah Santaolalla- se ha declarado en múltiples ocasiones como progresista y de izquierdas.

Incluso han advertido que nacen para combatir un panorama televisivo plagado de teles de "derechas". En su presentación en sociedad estuvieron arropados por los ministros Félix Bolaños (PSOE) y Mónica García (Sumar).

Es así como este movimiento para evitar el engorroso proceso de resintonización de La Séptima, se produce por una resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), facultada para ordenar los canales en la TDT.

Aunque la decisión se produjo gracias a un informe favorable de la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual y a una norma dictada en julio por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, las dos dependientes del Ministerio de Transformación Digital de Óscar López.

Será prácticamente la primera vez en la historia de la televisión privada moderna que una cadena recién creada tendrá su espacio asegurado en el dial sin tener que forzar a los espectadores a realizar esta resintonización.

Lo normal es que cada espectador tenga que poner en marcha este proceso en cada uno de sus televisores. Y así fue con la última entrada de nuevos canales como DKiss, Trece, Ten y Real Madrid TV hace poco más de una década.

Por ello, en la práctica esto allana el camino para que La Séptima no empiece desde cero y además herede el share de su antecesor. En septiembre de 2026, Atreseries registró un 1,9% de cuota de pantalla.

Pero es que este movimiento además evita que la cadena tenga que realizar la tradicional campaña de resintonización, algo que sí tendrán que hacer Atresmedia y Mediaset. Los dos grupos deberán migrar de múltiple que por el nuevo ordenamiento del espectro.

Es así como BeMad de Mediaset también será sustituida. La resolución de la CNMC remitida a las cadenas la semana pasada implica que DKiss pasará a ocupar la frecuencia de esta señal y, por tanto, tampoco tendrá que ser resintonizada. Esta tele ya tiene un 1,6% de audiencia.

Todo comienza con el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre de marzo del año pasado que establece la reordenación del espectro de la TDT para hacer espacio a dos nuevas señales en UHD, una para Antena 3 y otra para Telecinco.

Estas nuevas cadenas serán alojadas en el múltiple RGE2, donde actualmente se encuentra DKiss. Por ello, el plan implica que Atresmedia y Mediaset deben abandonar sus señales en el múltiplex MPE5 (Atreseries y BeMad) para poder emitir junto a sus UHD.

Por su parte, DKiss se debe mudar al MPE5 donde queda espacio para la nueva cadena La Séptima, cuyo concurso (y existencia) se produce precisamente porque se ha liberado este espacio.

DKiss, propiedad del empresario Blas Herrero, solicitó en agosto a la CNMC que se le asignase un nuevo múltiple que le permitiera esquivar la resintonización.

Técnicamente la cadena solicitó la asignación de un valor del identificador de servicio para emitir en el múltiple MPE5 "reutilizando uno ya en uso".

Y aquí está la clave. Lo normal sería que utilizara un identificador nuevo, que se desplegara en los televisores con la resintonización, pero al utilizar uno en uso, aparece directamente (en el espacio ya existente) cuando se active la nueva distribución.

La Séptima hizo la misma solicitud a finales de septiembre aunque pidiendo emitir en el valor de identificador de servicio de Atresmedia. Antes DKiss había pedido el de Mediaset.

Quejas de VEO TV

Mediaset y Atresmedia alegaron que no se cumplían los supuestos mediante los que la CNMC podrá modificar o cancelar las asignaciones efectuadas y pidieron un período mínimo de 1 a 2 meses para poder seguir emitiendo en su señal para avisar a sus espectadores de la resintonización.

Argumentaron también que al sustituir canales automáticamente se deslegitima el espíritu del nuevo plan ya que no existirían incentivos reales para resintonizar las cadenas de UHD.

Por su parte, VEO TV (de Unidad Editorial) consideró que al ser un servicio de nueva creación la reutilización del identificador de servicio daría a La Séptima una ventaja competitiva discriminatoria frente a sus competidores.

No obstante, el regulador resolvió finalmente atender las peticiones de DKiss y La Séptima y decidió asignar los valores del parámetro identificador de servicio a los que ya estaban en uso.

Nuevo Plan de TDT

Es así como el 5 de noviembre, automáticamente La Séptima sustituirá a Atreseries y DKiss a BeMad. Lo que implica que no deberán ser resintonizados para poder verse en la TDT.

Para dictar esta resolución la CNMC se basó en el propio Plan Técnico Nacional que a través de una resolución del 23 de julio estableció que "se podrán reutilizar los identificadores de servicio que estén previamente asignados, cuando técnicamente sea posible, para minimizar el impacto a los usuarios en el acceso a los canales".

La CNMC también recibió dos informes de la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual que avalaron este pronunciamiento.