El argentino Manzano busca invertir en medios en España tras renunciar a la mayoría accionarial en 'La Séptima'

Fuentes señalan que aconsejaron a Manzano que no fuera el mayor accionista de una cadena identificada con Pedro Sánchez, y su cercanía con el entorno libertario y figuras como Javier Negre generó fricciones con presentadores de la cadena, lo que aceleró su retirada parcial.

¿Cómo ha influido su relación con el entorno de Javier Milei y Javier Negre en la decisión de Manzano sobre La Séptima?

Es un magnate argentino con intereses en gas, petróleo, minería y telecomunicaciones que controla Grupo América; recientemente compró la televisión Telefe y en 2026 tomó el control del diario El Universo en Ecuador.

¿Quién es José Luis Manzano y qué experiencia tiene en medios fuera de España?

Busca participaciones en medios "relevantes", con influencia y de inspiración conservadora para equilibrar su cartera en España y mejorar su relación con el PP.

Ya ocurrido: el control mayoritario recae en Andrés Varela con el 65% y José Miguel Contreras conserva el 10%, por lo que La Séptima mantiene su plan de negocio y viabilidad, con Varela como soporte financiero principal. Posible consecuencia: a medio plazo Manzano podría salir cuando expiren sus compromisos de permanencia.

¿Qué consecuencias tiene para La Séptima que Manzano reduzca su inversión al 25%?

Manzano decidió no ejecutar la compra del 45% pactado y quedarse en el 25% para evitar tensiones con el PP y enviar una señal de cordialidad a Génova 13 ante la posibilidad de que Feijóo llegue a La Moncloa.

¿Por qué José Luis Manzano ha renunciado a ampliar su participación en La Séptima?

La viabilidad financiera de 'La Séptima' no se ve comprometida tras esta decisión y mantiene su plan de negocio con una inversión inicial estimada en 30 millones de euros.

Su movimiento busca equilibrar sus inversiones ante el escenario electoral español y evitar tensiones políticas tras las recomendaciones del entorno de Javier Milei y del PP.

El empresario renuncia a tomar la mayoría accionarial en 'La Séptima', limitando su participación al 25% inicial frente al 65% que asumirá Andrés Varela.

El magnate argentino José Luis Manzano busca adquirir una participación en un medio de comunicación de línea conservadora e influente en España.

El magnate argentino, José Luis Manzano, busca nuevos medios de comunicación para invertir en España tras renunciar a un porcentaje mayoritario en La Séptima, la nueva cadena de TDT apadrinada por el Gobierno que verá la luz el 5 de noviembre.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia el empresario lleva varias semanas rastreando el mercado para adquirir una participación en un medio "relevante", "con influencia" y de inspiración conservadora.

El plan pasa por la búsqueda de un equilibrio en sus inversiones en España y compensar la participación que mantiene en La Séptima, una cadena marcadamente de izquierdas.

Una estrategia que se ha acelerado tras la convocatoria de elecciones generales y la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo y el PP lleguen a La Moncloa.

Manzano no quiere enemistarse con los populares consciente de que su entrada en La Séptima no es vista con buenos ojos en Génova 13 y cree que para ello es fundamental tener participación en medios conservadores.

Según adelantó El Confidencial, el empresario acordó con los otros socios fundadores de La Séptima no ejecutar la compra de hasta el 45% del capital que había cerrado hace un mes y se quedará solo en el 25% comprometido inicialmente.

Así, Andrés Varela asume el 65% del capital de SIETE, la sociedad editora de La Séptima, y el otro 10% se queda en manos del consejero delegado e ideólogo de la cadena, José Miguel Contreras.

La ruptura se produce a solo quince días del estreno de la cadena y tras la salida de otros dos socios que participaron en el nacimiento del proyecto: Adolfo Utor y Diego Prieto.

Horas antes EL ESPAÑOL-Invertia había informado de la cercanía de Manzano con Javier Negre, con el entorno libertario del presidente argentino, Javier Milei y con el trumpismo en EEUU.

Un verdadero contrasentido ya que se confirmaba que Manzano se mostraba totalmente en las antípodas de la línea ideológica progresista de la cadena. Y sus cercanos -como Negre- eran enemigos públicos de algunos de los presentadores de la cadena como Javier Ruiz o Sarah Santaolalla.

Lo cierto es que -explican fuentes conocedoras- el empresario nunca ha estado cómodo con su inversión en la cadena de Contreras. Este diario ya advirtió en febrero de este año de las dudas de Manzano con La Séptima, que por entonces ya se había presentado al concurso de TDT, pero que no recibía todavía la adjudicación.

Pero su inversión en Telefónica Perú (por 900.000 y ejecutada en abril del año pasado) le hizo seguir adelante con su inversión para no despertar recelos en un Gobierno español que además es accionista del 10% de la compañía de telecomunicaciones.

Fuentes de su entorno indican que en las últimas semanas (después de confirmar a Varela y Contreras que subiría al 45%) se le sugirió desde el entorno de Javier Milei que no era conveniente que fuera el mayor accionista de una tele de izquierdas, cadena además totalmente identificada con Pedro Sánchez.

Por otro lado, asesores de Manzano en España le recomendaron que renunciara a su compromiso para ser el accionista mayoritario como una forma de enviar un mensaje de cordialidad al PP y a Feijóo.

En esta línea, estas mismas fuentes no descartan que Manzano salga definitivamente de la cadena en el medio o largo plazo, cuando expiren sus compromisos de permanencia.

Desde el entorno de La Séptima también reconocen a este diario que la renuncia de Manzano a tener un 20% extra en el capital se produjo en medio de las conversaciones para definir la futura gobernanza de la compañía.

Aunque advierten que no pone en riesgo la viabilidad de la cadena, ni su plan de negocios que prevé invertir inicialmente unos 30 millones de euros. Se asume también que el soporte financiero principal será ahora Andrés Varela Entrecanales, que se queda con el 65%.

Es así como Manzano se quedará como socio minoritario sin ningún poder de decisión editorial y mantendrá la cadena solo como una de sus tantas inversiones financieras.

Por ello, el plan del empresario es estar en un absoluto segundo plano y pasar lo más desapercibido posible en la puesta en marcha de La Séptima, en plena campaña electoral para el 29-N.

Inversiones en medios

Pero en paralelo sigue moviendo ficha para intentar comprar otros medios en España. Con una fortuna valorada en unos 1.500 millones de dólares no debería ser difícil hacer una oferta en un sector con muchos problemas económicos.

Dentro de su imperio que une intereses en las industrias del gas, petróleo, minería y telecomunicaciones los medios ocupan un papel protagonista. En octubre de 2025, compró la histórica televisión argentina, Telefe, a Paramount.

Lo hizo a través de Grupo América, el conglomerado mediante el cual tiene diversos medios en el continente. En febrero de 2026 también tomó el control de Diario El Universo, el periódico más importante de Ecuador.