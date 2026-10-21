Iñaki Ortega se incorpora como primer accionista y consejero delegado de la agencia de comunicación Trescom

La firma busca profundizar en asuntos corporativos, marketing, comunicación financiera, branding, experiencias de marca, reputación, crisis y asuntos públicos para escalar su acompañamiento a empresas y mejorar su oferta competitiva.

Miriam Sarralde mantiene la dirección operativa y seguirá gestionando el día a día, lo que garantiza continuidad en la ejecución comercial y en los clientes mientras la nueva cúpula impulsa la estrategia de crecimiento.

¿Cómo afectará la continuidad de Miriam Sarralde como directora general al día a día de Trescom?

Según la propia cobertura de El Español sobre operaciones similares en el sector, esta inyección podría reforzar su capacidad comercial y competitividad al financiar especialización y expansión, según el objetivo declarado de la compañía.

¿Qué consecuencias tiene para Trescom la inyección de capital ya realizada?

¿Qué consecuencias tiene para Trescom la inyección de capital ya realizada?

La operación crea una nueva estructura de capital con Ortega y Corcóstegui como núcleo accionarial junto a la continuidad de Isabel Lozano, Miriam Sarralde y Florita Vallcaneras, más varios inversores financieros; Corcóstegui será el nuevo director financiero.

¿Qué cambios en la propiedad y el equipo directivo implica la entrada de Ortega y Alberto Corcóstegui?

Iñaki Ortega es un doctor en economía y ex director general de Llorente y Cuenca con dos décadas de experiencia en comunicación y gestión; se incorpora como primer accionista y asumirá el puesto de consejero delegado de Trescom para liderar su nueva etapa de crecimiento.

La nueva inyección de capital busca reforzar la competitividad de la firma y escalar sus servicios en áreas como asuntos corporativos, reputación y marketing.

Isabel Lozano continuará como presidenta fundadora y Miriam Sarralde seguirá como directora general al frente de la gestión diaria.

Ortega asume el cargo de consejero delegado y Corcóstegui el de director financiero (CFO).

Iñaki Ortega y Alberto Corcóstegui se incorporan como nuevos inversores de referencia de la agencia de comunicación Trescom.

Iñaki Ortega y Alberto Corcóstegui se han incorporado como nuevos inversores de referencia de la agencia de comunicación Trescom lo que da paso a una nueva estructura de capital en la que les acompañan otros accionistas financieros.

Al mismo tiempo, Isabel Lozano continuará como socia y presidenta fundadora y Miriam Sarralde -ahora con un nuevo paquete de acciones- seguirá como directora general gestionando el día a día de la agencia.

Ortega -ex director general de LL&C- será además el nuevo consejero delegado de la compañía con el objetivo de dar el salto hacia una nueva etapa de desarrollo y crecimiento. Corcóstegui será el nuevo director financiero (CFO).

Con esta nueva inyección de capital el objetivo es consolidar su dimensión empresarial, "reforzar su capacidad comercial y situar su oferta de servicios en un nuevo nivel de competitividad".

Trescom fue fundada por Isabel Lozano hace 17 años y actualmente tiene presencia en Madrid, Barcelona y Lisboa. Lozano mantenía hasta la fecha la mayoría accionarial con un equipo liderado por Miriam Sarralde.

Ahora, la nueva propiedad de Trescom, tendrá como objetivo profundizar en la especialización y escalar el acompañamiento a las empresas.

La llegada de los nuevos socios reforzará la apuesta que la consultora viene desarrollando en áreas clave para el mercado, principalmente en asuntos corporativos, marketing, comunicación financiera, branding, experiencias de marca, reputación, crisis y asuntos públicos.

La operación de compraventa de Trescom ha contado con el asesoramiento financiero de Crepinvest y con el acompañamiento legal de Lexcrea.

El accionariado de la empresa queda configurado con un núcleo duro accionarial liderado por Ortega y Corcóstegui, la continuidad de la anterior propiedad liderada por Lozano, Sarralde y Florita Vallcaneras, complementado con varios inversores financieros.

Iñaki Ortega (Bilbao, 1972) cuenta con una trayectoria profesional de dos décadas en el ámbito de la comunicación, la economía y la gestión ejecutiva, habiendo liderado operaciones y equipos directivos en el sector de la consultoría, los asuntos públicos y la gestión educativa en España.

Doctor en economía, profesor universitario y autor de diversas publicaciones de referencia en management fue director general en Llorente y Cuenca durante tres años.

Continuidad del equipo

Por su parte, Alberto Corcóstegui (Bilbao, 1977) ha trabajado en banca, en consultoría estratégica y en operaciones de M&A. Ha sido empresario del sector de la publicidad y de la comunicación y tiene un profundo conocimiento de sectores como la educación y salud. Es MBA por el IESE y accionista en varias compañías así como en diferentes vehículos de inversión.

En tanto, Miriam Sarralde (Vitoria, 1985) cuenta con más de 18 años de experiencia en el mundo de la comunicación. Tras pasar por la agencia EFE, IFEMA, The Times o RNE; comenzó en Trescom desde su fundación donde ha liderado como socia directora el crecimiento de la compañía la última década.