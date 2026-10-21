El diario de Pedro J. Ramírez también es líder en audiencia media diaria con 2,27 millones de usuarios únicos según GfK DAM.

El Español, líder en septiembre con 1,6 millones de ventaja: el periódico más leído en 37 de los últimos 44 meses

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LO ESENCIAL Las claves EL ESPAÑOL revalida su liderazgo de la prensa en España en septiembre tras reunir a 16,63 millones de usuarios únicos según GfK Dam. El diario aventaja en 1,55 millones de lectores a El Mundo (segunda posición) y supera también a ABC, El País y OkDiario. El periódico encabeza la audiencia media diaria con 2,27 millones de usuarios, consolidando la fidelidad de sus lectores frente a sus competidores. EL ESPAÑOL lidera con autoridad en 11 de las 17 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco.

El león de EL ESPAÑOL suma y sigue. Septiembre ha vuelto a ser un mes en el que este periódico ha sido líder de la prensa en España y ya van 37 meses de los últimos 44.

Según los datos de GfK Dam, este diario reunió en sus páginas a 16,63 millones de usuarios únicos.

Supone aventajar en 1,55 millones a El Mundo que ocupa la segunda posición y en 2,49 millones a ABC.

El Top 5 lo completan El País con 14,13 millones y OkDiario que logró 13,79 millones de fieles.

EL ESPAÑOL se impone a los tres históricos legacy media, y también a un digital que ofrece todo su contenido en abierto.

Esto confirma que ante los grandes acontecimientos EL ESPAÑOL vuelve a confirmarse como referencia informativa para los lectores de prensa en España.

El de septiembre ha sido un mes de alta intensidad informativa, marcada por la crisis de Ceuta, los decretos Maricarmen y las manifestaciones por la vivienda.

Ha sido también un mes de caídas generalizadas de la prensa en el que se sigue notando el impacto de la Inteligencia Artificial y su aterrizaje en las búsquedas de Google, así como los cambios introducidos en algunos de sus servicios como Discover.

Audiencias de EL ESPAÑOL en agosto EE:Arte

Por otro lado, una de las métricas clave en GfK DAM es la audiencia media diaria, que mide la fidelidad de los usuarios con las cabeceras y elimina factores estacionales y acontecimientos informativos puntuales.

En este ránking EL ESPAÑOL también se impone. En total, una media diaria de 2,27 millones de usuarios únicos, por los 2,17 millones de El País y los 2,14 millones de El Mundo.

El liderazgo del diario que dirige Pedro J. Ramírez en lectores se extiende también a las comunidades autónomas, en las que ocupa posiciones de podio en la mayor parte de ellas.

De hecho, este diario lidera con autoridad en once de las diecisiete comunidades autónomas: Canarias, Castilla y León, Andalucía, Murcia, Galicia, Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha.