Iranzu G. Vergara en la barriada periférica de Los Rosales en Ceuta. EE Ceuta

La reportera de El Español Iranzu G. Vergara, periodista navarra del año por su cobertura de la crisis de Ceuta

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LO ESENCIAL Las claves Iranzu G. Vergara, reportera de EL ESPAÑOL, ha sido galardonada con el Premio Teobaldo del Año 2026, reconocimiento que distingue a los mejores periodistas de Navarra. El jurado ha destacado su valentía profesional, rigor informativo y olfato periodístico durante su cobertura sobre el terreno de la crisis migratoria y social en Ceuta. La periodista se adentró en zonas de alta tensión como Los Rosales o El Príncipe para tomar el pulso a la convivencia y dar voz a los propios vecinos. El galardón pone en valor un periodismo incisivo y sin sensacionalismo, centrado en la búsqueda de historias propias y el contacto directo con la realidad.

La reportera de EL ESPAÑOL, Iranzu G. Vergara, ha sido galardonada con el Premio Teobaldo del Año 2026, que reconoce el trabajo y la trayectoria de los periodistas de Navarra.

El jurado ha destacado su "valentía profesional, rigor informativo y excepcional olfato periodístico" tras desplazarse a Ceuta el pasado septiembre para cubrir a pie de calle el impacto social, institucional y político de la invasión de la ciudad autónoma.

En un contexto informativo en el que buena parte del análisis se realiza a distancia, Iranzu G. Vergara ha destacado por su "compromiso con el periodismo sobre el terreno, la búsqueda de información propia y el rigor en el tratamiento de la actualidad".

Graduada en Historia y Periodismo por la Universidad de Navarra, Iranzu G. Vergara comenzó a forjarse como profesional en su época univeristaria, con prácticas en Diario de Navarra, la Cadena SER y COPE Rioja.

Tras trasladarse a Madrid, cursó el máster de COPE y trabajó durante un año en esa emisora, una etapa en la que consolidó su formación periodística antes de dar el salto a EL ESPAÑOL.

Desde febrero de 2026, forma parte de la sección de Reportajes de este periódico, donde desarrolla una labor centrada en la búsqueda de historias propias y en el contacto directo con sus protagonistas.

Imagen de una de las barriadas en Ceuta. EE

Su trayectoria, desde los medios locales y la radio hasta el periodismo digital, le ha permitido conocer distintas formas de abordar la actualidad y construir relatos informativos desde perspectivas diversas.

Esta experiencia encuentra reflejo en su cobertura de Ceuta, donde la presencia sobre el terreno, la escucha de los vecinos y la búsqueda de información de primera mano han sido fundamentales para retratar una realidad compleja, marcada por la presión migratoria, las dificultades de convivencia y las tensiones políticas e institucionales.

Sobre el terreno

Equipada con su teléfono móvil, recorrió zonas de alta tensión y especialmente afectadas por el intento de invasión del 30 y 31 de julio, como las barriadas de Los Rosales, La Pantera o El Príncipe.

Superando los recelos iniciales gracias a la confianza entablada con los propios vecinos, logró adentrarse en estas comunidades para tomar el pulso a la convivencia y al hartazgo compartido por las cuatro culturas ceutíes.

Como enviada especial en dos períodos —del 11 al 18 de septiembre y del 30 de septiembre al 6 de octubre—, la reportera trabajó en constante alerta para ir al fondo de las dinámicas de los asentamientos.

Cubrió el desalojo policial de los asentamientos de migrantes en la playa del Trampolín, las guardias nocturnas vecinales y las marcadas tensiones políticas por los campamentos del puerto.

El galardón reconoce así una labor incisiva que "rehuyó del sensacionalismo y los datos fríos para poner el foco en la otra realidad de Ceuta".

Iranzu G. Vergara encarna "ese periodismo que escucha en lugar de gritar, caracterizado por una curiosidad insaciable, perspicacia para encajar las piezas del puzle antes que nadie y una firme determinación por contar historias".