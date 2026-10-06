Paramount cierra la fusión con Warner por 98.000 millones blindando a la CNN ante las presiones de Donald Trump

La integración contempla 5.000 millones de euros en ahorros y una deuda de 70.000 millones, con riesgo de ajustes laborales pese a que Paramount prevé concentrar sinergias fuera del empleo.

David Ellison dirigirá el grupo junto a Ynon Kreiz en la gestión operativa; el acuerdo incluye salvaguardas para la independencia editorial de CNN ante posibles presiones de Trump.

La nueva compañía, que cotiza en Nueva York bajo el símbolo SKYD, reunirá marcas y franquicias como Paramount, Warner Bros, CNN, CBS, HBO Max, Harry Potter, DC y Misión Imposible.

Paramount Skydance completa la compra de Warner Bros Discovery por 98.000 millones de euros y crea uno de los mayores conglomerados audiovisuales del mundo.

Fin a la telenovela. Después de un año de negociaciones, Paramount Skydance completó este martes la absorción de Warner Bros Discovery por 98.000 millones de euros.

Esta compra alumbra el nacimiento de Skydance, uno de los mayores conglomerados audiovisuales del mundo que mantendrá la identidad de todas sus marcas, en especial las de los históricos estudios Paramount y Warner Bros.

Es así como se unirán bajo un solo dueño franquicias icónicas como Misión Imposible, Harry Potter y DC Studios, cadenas de televisión como CBS, CNN o plataformas como HBO Max o Paramount+.

Las acciones de la compañía resultante comenzaron a cotizar este martes en la Bolsa de Nueva York procedentes del Nasdaq, bajo el símbolo 'SKYD'.

El consejero delegado del conglomerado será David Ellison, fundador de Skydance e hijo del magnate tecnológico Larry Ellison, cofundador de Oracle Corporation. Los dos empresarios son muy cercanos a la órbita del presidente Donald Trump, quien habría facilitado la operación.

Precisamente, uno de los acuerdos cerrados con los reguladores implicaba la protección de la línea editorial y la independencia de la cadena CNN frente a los eventuales intentos de control de Trump.

Algunos críticos veían a la CNN y su línea crítica con el actual gobierno de Estados Unidos como una de las razones que estaba detrás de esta compra. Incluso se ha especulado con que los nuevos dueños podrían realizar una importante limpia de su equipo directivo más crítico con la Casa Blanca.

Aunque -por el momento- han sido ratificados en sus puestos el responsable de CNN, Mark Thompson, y la redactora jefa de CBS News, Bari Weiss, señalados por la propia Administración Trump hace algunos meses.

En cualquier caso, la operación se produce en un momento complejo para la industria con una caída de las suscripciones a la televisión por cable, elevados costes para competir con las plataformas digitales y la constante presión sindical en defensa del empleo y la propiedad intelectual.

Desde el punto de vista empresarial, estamos ante un claro caso del pez pequeño que se come a los grandes. En solo 16 años, Skydance ha pasado de ser un estudio independiente a situarse en el centro de uno de los mayores movimientos de poder de la industria cinematográfica.

Gracias al apoyo de Trump y de los Ellison (con un patrimonio aproximado de 175.000 millones de euros) ha pasado en cuestión de meses a ser los dueños de iconos de la cultura popular y audiovisual de Estados Unidos.

Tras fusionarse con Paramount el año pasado, Skydance fijó su objetivo en Warner Bros e inició una dura puja frente a Netflix que finalmente se decantó de su lado gracias a que pusieron más dinero sobre la mesa y exhibieron un claro apoyo de la Administración Trump.

Ellison nombró al antiguo consejero delegado de Mattel Ynon Kreiz como co-consejero delegado de Skydance para gestionar la operativa diaria y liderar la integración, mientras que él mismo supervisará la dirección creativa y la estrategia general.

Ambos directivos tienen el reto de combinar dos grandes compañías con múltiples complejidades heredadas de fusiones que se han venido sucediendo en la última década, al tiempo que ejecutan un plan de ahorro de costes de 5.000 millones de euros.

Paramount ha indicado que gran parte de estas sinergias procedería de áreas no laborales, mediante la unificación de las tecnologías de transmisión digital y los proveedores de servicios en la nube de ambos grupos.

Sin embargo, se prevé que la magnitud de los recortes afecte al empleo en toda la industria justo en momentos en que las dificultades para rentabilizar el cine y las series son crecientes. Tampoco se descartan despidos puntuales en los próximos meses.

La nueva entidad asumirá una deuda de 70.000 millones, lo que añade presión sobre Ellison para hacer crecer los servicios digitales, preservar el flujo de caja de las cadenas de cable y mejorar la rentabilidad de las películas en las salas de cine. Tareas nada fáciles.