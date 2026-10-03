Fran Llorente abre una guerra con Jaume Serra por el control de la Ser y los recortes de Prisa: "El presupuesto se va a 'El País"

La redacción cuestiona que la inversión se dirija a El País pese a que la radio aporta el 60% de los ingresos de medios de Prisa.

El director de contenidos ha reforzado su influencia sobre la línea editorial y los principales programas de la SER tras la salida de Àngels Barceló.

Llorente reprocha que el presupuesto de Prisa se concentre en El País y responsabiliza a Serra y a la consejera delegada Pilar Gil de los recortes.

Fran Llorente, director de contenidos de Prisa Radio, mantiene un pulso con Jaume Serra por el control de la Cadena SER y la falta de recursos para la emisora.

El director de contenidos de Prisa Radio, Fran Llorente, ha comenzado una guerra contra el director general de la división, Jaume Serra, por el control de la Cadena Ser.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes de la emisora, las disputas se han acentuado con el comienzo de la nueva temporada generando una situación que parte de la plantilla califica como "difícil".

De hecho, desde el interior de la cadena advierten que se está comenzando a vivir un conflicto similar al que se produjo a comienzos de este año con el enfrentamiento entre el propio Llorente y Àngels Barceló.

Entonces, el director de contenidos intentó controlar los contenidos de Hoy por hoy (y de todos los grandes formatos) mientras que Barceló defendió su independencia editorial.

Se abrió una guerra en la que la periodista catalana puso sobre la mesa su continuidad condicionada a la salida de Llorente. Finalmente, Prisa rechazó prescindir del director de contenidos.

Y la batalla se saldó con la no renovación de la comunicadora (pese a que tenía sobre la mesa un nuevo contrato) después de 21 años en la Ser y siete como directora de Hoy por hoy.

Estas mismas fuentes advierten que tras este órdago, Llorente consolidó su posición dentro de la Ser tanto en los informativos como en los principales programas de la emisora.

Las fuentes consultadas advierten que en estos meses (incluyendo el verano) ha logrado tomar las riendas de la línea editorial, su gran obsesión desde que le designaran en mayo de 2025.

Esto implica además tener influencia directa sobre Hoy por hoy y su director Aimar Bretos; y Hora 25, con José Luis Sastre. Los dos comunicadores se han estrenado esta temporada en buena medida gracias al apoyo de Llorente.

De hecho, en la redacción existe el convencimiento de que Llorente no tendría dudas en forzar la salida de los dos actuales presentadores si se enfrentaran a sus decisiones y pusiesen trabas a su control.

Pero Llorente todavía no tiene el control total de la emisora. La prueba está en Serra, director general de Radio y Negocio Audiovisual de Prisa Media y, jerárquicamente, por encima de Llorente.

La principal crítica que hace Llorente es la falta de recursos que ocasiona que su gestión y sus proyectos se queden cortos. En varias ocasiones se le ha escuchado quejarse en público de que todo el presupuesto de Prisa "va a El País".

Incluso recuerda que, sin recursos, no podrá cumplir el mandato que le ha dado el presidente del grupo, Joseph Oughourlian: modernizar una radio "de viejos", que "suena antigua", y acabar con "la dictadura" de los programas y de sus presentadores estrella.

En esta línea, culpa directamente a Jaume Serra de la falta de presupuesto y a la propia, Pilar Gil, consejera delegada de Prisa Media y mano derecha de Oughourlian.

Es más, ha deslizado en algunas reuniones que al final de la pasada temporada se le habían prometido más recursos y que Pilar Gil le aseguró que tendría un mayor presupuesto. Pero que no ha cumplido.

El caso es que Llorente está recibiendo muchas quejas por parte de la redacción por temas económicos, críticas que se han acentuado tras conocerse las subidas salariales automáticas que han favorecido solo un pequeño grupo de trabajadores y no a todas las áreas.

Pero Llorente echa balones fuera y desliga toda la responsabilidad de estos recortes a Serra y a su equipo de gestión. Aunque advierte que no es momento de abrir una disputa directamente con Oughourlian.

Unas palabras que han hecho sospechar a parte de la redacción de que Llorente esté en contacto directo con el empresario franco-armenio para lograr sus objetivos y consolidar su posición en la emisora.

Las cuentas de primer semestre de Prisa reflejan que el 60% de los ingresos de los medios corresponde a la radio y que dentro de los 900 millones que se factura anualmente, es casi el 30%.

Recursos para 'El País'

Por el contrario, la inversión de los últimos meses se ha destinado a El País y no a la Ser, el medio que históricamente ha sostenido la facturación del grupo, junto con Santillana.

Es decir, las protestas son fundadas. También es una realidad que desde que Oughourlian tomara el control editorial, en mayo del año pasado, se ha volcado casi en exclusiva con El País.

El presidente de Prisa utiliza el altavoz de El País y su influencia política para posicionarse estratégicamente y para estos objetivos la Ser es menos útil. Y no parece que en los próximos meses la situación vaya a cambiar.

En todo caso, volviendo a la Ser, en la redacción tampoco ha sentado nada bien que desde su salida se haya intentado borrar la figura de Àngels Barceló.

El último episodio se vivió en el aniversario de los 40 años de Hoy por hoy celebrado con un programa especial el pasado 22 de septiembre. En la emisora sorprendió que ni Barceló ni Pepa Bueno fueran invitadas. Por el contrario sí lo hicieron Aimar Bretos e Iñaki Gabilondo.