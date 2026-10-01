El reportero, en una entrevista en la sede de EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Brais Cedeira, reportero de EL ESPAÑOL, recibe el premio de la AEGC por sus informaciones sobre la Guardia Civil

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LO ESENCIAL Las claves Brais Cedeira, reportero de EL ESPAÑOL, ha recibido el Premio Collado Rivas de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) por sus informaciones sobre la Guardia Civil. El reconocimiento destaca la trayectoria de Cedeira informando sobre las reivindicaciones laborales, denuncias y problemas que afectan a los guardias civiles. El premio se entrega durante la XXVI Asamblea General de la AEGC, donde también fueron reconocidas otras personas por su apoyo a la defensa de los agentes. Brais Cedeira ha abordado temas como la falta de personal, presiones internas, dificultades operativas y la situación de los agentes destinados en Ceuta.

Brais Cedeira, reportero de Interior e Investigación de EL ESPAÑOL, ha recibido el Premio Collado Rivas que concede la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) por su trabajo periodístico y sus informaciones sobre la Guardia Civil.

El reconocimiento se le entrega durante la XXVI Asamblea General de la asociación, este jueves, que reúne a representantes de la organización y a distintos profesionales e instituciones vinculados a la defensa de los agentes.

AEGC ha querido distinguir la trayectoria de Cedeira y su labor a la hora de trasladar a la opinión pública las reivindicaciones y los problemas que afectan a los guardias civiles.

La asociación destaca especialmente el trabajo desarrollado por el periodista durante los últimos años para recoger las denuncias de los agentes y convertirlas en información. Entre los asuntos abordados figuran la falta de personal, las informaciones sobre las presiones internas, la escasez de medios, las dificultades operativas y las reivindicaciones laborales de los miembros de la Guardia Civil.

El premio, según explica AEGC, "no responde a una información concreta ni a un episodio determinado. La organización ha querido reconocer una forma de ejercer el periodismo: escuchar de manera continuada las reclamaciones de una asociación profesional y trasladarlas después a los lectores."

Ese trabajo ha permitido que diferentes situaciones denunciadas por los propios agentes hayan llegado al debate público. Entre ellas se encuentran las dificultades que afrontan los guardias civiles destinados en Ceuta, uno de los asuntos que Cedeira ha cubierto en sus más recientes informaciones.

AEGC reclama actualmente un protocolo específico de actuación para los agentes que trabajan en la ciudad autónoma. La asociación sostiene que quienes prestan servicio allí necesitan un marco que les proporcione seguridad personal y jurídica ante las situaciones a las que se enfrentan durante su trabajo.

El galardón a Cedeira se enmarca en una edición de los Premios Collado Rivas en la que AEGC también ha reconocido a personas procedentes de otros ámbitos. Entre ellas se encuentra la eurodiputada Maravillas Abadía Jover, distinguida por su apoyo a las reivindicaciones de los guardias civiles en el Parlamento Europeo.

La asociación ha premiado asimismo a María Fuster por su colaboración con el área de Comunicación de AEGC; a Víctor Vigil, expresidente del sindicato policial CEP, por su trabajo en la defensa conjunta de policías nacionales y guardias civiles; a Leovigildo Doncel, secretario de Formación de CPPM; y al abogado Sellés, por su labor en la defensa jurídica de asociados.

Un premio con nombre propio

Los galardones que ha recibido este año Cedeira llevan el nombre de Collado Rivas, quien fuera representante de AEGC en Ciudad Real y el primer guardia civil de la asociación que perdió la vida como consecuencia de la Covid.

Desde 2022, AEGC entrega estos premios durante su Asamblea General para mantener viva su memoria y reconocer a quienes han contribuido, desde distintos ámbitos, a la defensa de los guardias civiles.

La asamblea ha servido también para repasar algunas de las principales reivindicaciones que mantiene abiertas la asociación, entre ellas el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, una jubilación digna, la aprobación de un protocolo de actuación para los agentes destinados en Ceuta y la defensa de la presencia del cuerpo en Navarra y Roquetas de Mar.

Brais Cedeira forma parte de la redacción de EL ESPAÑOL desde julio de 2016 y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en el ámbito de la información policial, judicial y de investigación. Su trabajo incluye investigaciones sobre corrupción, narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.

Ha sido galardonado con el Premio Defensa 2025 de Periodismo por sus reportajes publicados en este diario. También obtuvo el Premio Cuerpo Nacional de Policía de Periodismo 2020 y el Premio Boehringer Ingelheim 2019 al Periodismo en Medicina, en la categoría de Jóvenes Talentos.