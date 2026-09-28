Audiencias de EL ESPAÑOL en la primera quincena de septiembre. EE:Arte

El Español sigue liderando la prensa en septiembre con casi 2 millones de ventaja en plena crisis por Ceuta, según GfK

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Las claves Generado con IA EL ESPAÑOL lidera la prensa española en la primera quincena de septiembre con 12,34 millones de usuarios únicos. El diario supera a El Mundo por 1,86 millones de lectores y a OkDiario por más de 2,55 millones. Durante la crisis migratoria de Ceuta, EL ESPAÑOL fue referencia informativa y aumentó su tráfico un 2,2% respecto al mes anterior. El periódico también destaca en audiencia diaria media y lidera en la mayoría de comunidades autónomas.

El león de El Español ruge con fuerza. Durante la primera quincena de septiembre este diario ha logrado 12,34 millones de usuarios únicos. Se sitúa así en la primera posición de la prensa española.

Este diario aventaja en 1,86 millones de seguidores a El Mundo y en más de 2,55 millones a OkDiario.

En este Top 3 tanto EL ESPAÑOL como el diario del grupo Unidad Editorial son periódicos de pago, mientras que OkDiario ofrece en abierto todo su contenido.

Audiencias de EL ESPAÑOL en la primera quincena de septiembre. EE:Arte

La cuarta posición en el ranking es para El País que reúne en estos primeros quince días de mes de septiembre a 9,90 millones de usuarios únicos y la quinta para ABC con 9,67 millones.

El mes de septiembre ha venido marcado por la crisis migratoria de Ceuta, en la que este diario ha sido referencia informativa para los lectores de prensa en España.

Sin embargo, esta época estival viene marcada también por una caída generalizada de la audiencia de medios, fruto del impacto de la Inteligencia Artificial y su aterrizaje en las búsquedas de Google, así como por los cambios introducidos en algunos de sus servicios como Discover.

EL ESPAÑOL es de los pocos que resiste a la tendencia, y logra incrementar en estos quince días su tráfico en un 2,2% respecto al mes anterior.

Audiencias de EL ESPAÑOL en la primera quincena de septiembre. EE:Arte

Una de las métricas clave en GfK DAM es la audiencia media diaria, que mide la fidelidad de la audiencia con las cabeceras. En ella EL ESPAÑOL también ocupa posiciones de liderazgo, junto a El Mundo y El País.

Así, este diario reúne cada día en torno a sus páginas a 2,47 millones de usuarios únicos; mientras que la segunda posición es para El Mundo con 2,25 millones.

El País asciende en la fidelidad de los lectores a la tercera plaza, mientras que la cuarta posición es para OkDiario. Completa el Top5 La Razón.

Si se analiza por comunidades autónomas, EL ESPAÑOL ocupa también posiciones de liderazgo en la mayor parte de ellas.