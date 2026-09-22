El presidente de RTVE mantiene su veto a Israel en Eurovisión en 2027: "Es doloroso que participe"

A pesar de cambios en la normativa de la UER, la decisión de RTVE se mantiene porque consideran insuficientes los avances realizados.

RTVE ha liderado junto a otros países la exigencia de una regeneración ética en la organización de Eurovisión y el endurecimiento de las normas del festival.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido la postura de la cadena por el sufrimiento del pueblo palestino y la falta de avances éticos en Eurovisión.

RTVE mantendrá el boicot a Israel en Eurovisión 2027 y no participará ni emitirá el certamen en esa edición.

La postura de RTVE sobre Eurovisión se mantiene intacta. La televisión pública mantendrá el boicot a Israel en el festival por segundo año consecutivo. Y, si nada lo remedia, España volverá a ser el único país del Big Five que ni participará ni emitirá el certamen en 2027.

El máximo responsable del ente público ha anunciado su intención de llevar al Consejo de Administración su decisión de mantener la suspensión de la participación de España en Eurovisión para la edición que se celebrará en la ciudad búlgara de Burgas.

Así lo ha confirmado José Pablo López, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada en el Congreso este martes.

"Nadie con la más mínima sensibilidad humana puede asistir al sufrimiento del pueblo palestino sin una condena rotunda y severa ante lo que es una tragedia humana intolerable", ha dicho, en respuesta a la pregunta formulada por el diputado de Sumar, Francisco Sierra Caballero.

López ha asegurado que la posición de RTVE "siempre ha sido firme" y que no se ha puesto "de perfil".

Según ha defendido el presidente, RTVE ha liderado "de manera activa", junto con otros países europeos y operadores públicos, una "exigencia de regeneración ética" dentro de la propia organización de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

"Hemos luchado para que se endurezcan las normas y se garantice la estricta neutralidad de los patrocinios y del festival. Son cuestiones que se han conseguido gracias a nuestro grupo".

Los cambios no convencen

José Pablo López hace referencia al histórico cambio de normativa realizado por la UER.

Fue el pasado mes de agosto cuando Eurovisión anunció la eliminación de la garantía histórica de que el país ganador acoja automáticamente la siguiente edición cuando existan circunstancias que puedan comprometer la seguridad.

Las nuevas normas establecen expresamente que el vencedor podrá quedar excluido como sede si un conflicto armado, una "situación geopolítica sensible" u otras circunstancias afectan a la seguridad, estabilidad o integridad del país o de su entorno regional.

El presidente de RTVE, José Pablo López, durante su comparecencia este martes en el Congreso. Europa Press

Sin embargo, estos cambios no han convencido a López, que ha asegurado que no iba "a maquillar la realidad con eufemismos" y se ha mostrado "plenamente" consciente de que "no se han conseguido todos los objetivos".

Ha reconocido, además, que resulta "profundamente doloroso" que, "a pesar de todo y en esta situación que se sigue viviendo en Gaza, la radiotelevisión pública de Israel vaya a seguir participando en la organización".

"No hacemos una evaluación complaciente, constatamos que hay avances técnicos pero también una evidente asignatura pendiente en el terreno ético", ha zanjado.