Este diario fue líder en el mes de agosto y logró que visitaran sus páginas cerca del 68% de la audiencia digital que hay en España.

El Español eleva su ventaja como líder a 7M sobre El Mundo y El País al integrar las redes sociales, según Comscore

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Las claves Generado con IA EL ESPAÑOL lidera el ranking digital en España con 27,96 millones de visitantes únicos en agosto, superando ampliamente a El Mundo y El País. El 68% de la audiencia digital española accedió a EL ESPAÑOL, que destaca por integrar el tráfico de redes sociales, web y dispositivos móviles. En tráfico procedente de redes sociales, EL ESPAÑOL logró 24,24 millones de interacciones, muy por delante de sus competidores. El liderazgo de EL ESPAÑOL se extiende a varias comunidades autónomas, siendo el más leído en la Zona Norte, Zona Sur y con posiciones destacadas en el resto del país.

EL ESPAÑOL vuelve a ser líder total. Los últimos datos de Comscore certifican que este diario logró en agosto 27,96 millones de visitantes únicos digitales.

Los datos del medidor reflejan que, durante el pasado mes, el 68% de la audiencia digital que hay en España pasó en algún momento por este diario para informarse.

Hablamos de un público que engloba la hibridación de todas las personas que leyeron EL ESPAÑOL en redes sociales, su página web a través de ordenador y en dispositivos móviles.

Comscore datos Audiencia Total, agosto de 2026, España. EE

EL ESPAÑOL marca distancias con sus inmediatos competidores, todos ellos legacy media. Así, ELMUNDO.ES se sitúa a 7,33 millones de seguidores, mientras que la ventaja sobre ELPAIS.COM supera los 7,60 millones de visitantes únicos.

El Top5 lo completan OKDIARIO.COM con 16,43 millones de seguidores y 20MINUTOS.ES con 15,46 millones.

EL ESPAÑOL logra también el liderazgo en cuanto al tráfico procedente de redes sociales: X, Instagram y Facebook.

Solamente a través de tráfico social este diario logra 24,24 millones de personas que interactuaron durante el mes con sus publicaciones.

Le siguen ELMUNDO.ES con 16,39 millones y ELPAIS.COM con 12,51 millones.

Cabe decir que no todos los medios auditados por Comscore han decidido aportar también el tráfico en redes sociales a sus datos de medición.

Comscore datos Audiencia Total, agosto de 2026, España. EE

Agosto fue un mes intenso informativamente. Dominó la información en torno a la invasión de Ceuta, un acontecimiento en el que EL ESPAÑOL se volcó desde el primer momento con cobertura sobre el terreno.

Este diario también logró ocupar posiciones de dominio en lo que se refiere a tráfico procedente de móviles y ordenadores sobremesa. Un universo que viene muy influido por el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el tráfico directo a los diarios, y que está provocando caídas generalizadas.

Así, en la categoría de Desktop&Mobile cerró agosto con 15,47 millones de visitantes únicos, a 949.000 seguidores de ELMUNDO.es y superando a EL PAIS.COM en 2,04 millones de visitantes.

Tercera posición para ELMUNDO.ES al que este periódico aventaja en algo más de dos millones de visitantes únicos.

Lidera las CCAA

El liderazgo de EL ESPAÑOL también se deja sentir en las distintas comunidades autónomas.

En la Zona Sur EL ESPAÑOL alcanzó los 3,04 millones de lectores. Esta es una región donde este periódico cuenta con una redacción propia en Sevilla y un vertical de información local, EL ESPAÑOL de Málaga. Aquí también computa la audiencia en Canarias, donde Diario de Avisos es la marca de este diario.

EL ESPAÑOL es también el más leído en la Zona Norte, donde consiguió 3,43 millones de visitantes. Este periódico cuenta en esta zona con dos de los portales líderes en sus respectivos territorios: Quincemil, en La Coruña, y Treintayseis, en Vigo y su área de influencia.

Esta área está compuesta por la medición de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra y País Vasco. Precisamente, en esta última, EL ESPAÑOL cuenta con presencia a través de Crónica Vasca.

Buen dato también en la Zona Centro, que engloba Castilla-La Mancha y Castilla y León. En ambas regiones este diario está presente a través de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y EL ESPAÑOL de Castilla y León, que ocupan posiciones de dominio gracias a los 1,75 millones de fieles que visitaron sus páginas en marzo.

En la Zona Este (Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia), este diario logró que 2,37 millones de personas visitaran sus páginas en agosto. Se trata de una región donde está presente a través de una delegación propia en Valencia y donde también ofrece información local a través de EL ESPAÑOL de Alicante.

Cataluña es una zona donde este diario ha hecho buena parte de sus esfuerzos a través de Crónica Global y Metrópoli Abierta y el resultado es que se sitúan en la segunda posición. En agosto se lograron 2,36 millones de visitantes únicos.

EL ESPAÑOL alcanzó los 2,50 millones de visitantes únicos en Madrid.