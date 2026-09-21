Las televisiones de EEUU se plantan ante Trump y suspenden su cobertura tras el veto a CNN

Trump justifica su decisión alegando que actúa contra "noticias falsas", mientras los medios piden recuperar sus acreditaciones.

CNN, MS NOW y Politico han demandado a la Administración Trump por considerar que la retirada de acreditaciones vulnera la libertad de prensa.

ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC compartían la cobertura de eventos presidenciales, pero ninguna sustituirá a CNN tras el veto.

Las principales cadenas de televisión de EEUU han suspendido la cobertura conjunta de actos de Trump tras el veto de la Casa Blanca a CNN.

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos han suspendido la cobertura conjunta de Donald Trump después de que la Casa Blanca vetara a CNN.

ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC han decidido dejar de cubrir de forma conjunta algunos actos del presidente.

Las cinco cadenas llevan años organizándose para repartirse este trabajo. Se turnan para seguir los actos de Trump y después comparten las imágenes con el resto de medios.

Este lunes era el turno de CNN. La cadena debía cubrir el viaje de Trump a la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, la Casa Blanca no permitió que CNN participara.

Ante esta decisión, las otras cadenas acordaron suspender la cobertura conjunta. Ninguna sustituirá a CNN.

Las cinco televisiones han explicado su postura en un comunicado. "El público tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su gobierno", señalaron.

También defendieron que ninguna Administración debería apartar a un medio por no estar de acuerdo con sus informaciones.

El conflicto comenzó el viernes. Trump prohibió la entrada a la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW y Politico. El presidente aseguró estar cansado de lo que considera una cobertura negativa sobre su Gobierno.

Los periodistas de los tres medios intentaron entrar el sábado en el recinto de la Casa Blanca. No pudieron hacerlo y perdieron sus acreditaciones.

CNN, MS NOW y Politico han respondido llevando el caso ante los tribunales. Los tres medios han demandado a la Administración Trump. Consideran que la decisión vulnera el derecho a la libertad de prensa que protege la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Ahora piden al tribunal recuperar sus acreditaciones y volver a entrar en la Casa Blanca. También quieren una respuesta rápida de la Justicia.

Mientras se resuelve el caso, han solicitado una medida de urgencia para recuperar de forma temporal el acceso.

Los tres medios aseguran que la Casa Blanca les retiró las acreditaciones sin avisarles antes y sin darles la oportunidad de defenderse.

Trump ha respondido a las críticas a través de Truth Social. El presidente sostiene que su Gobierno no está atacando a la libertad de prensa. Asegura que está actuando contra lo que denomina "noticias falsas".

El choque supone un paso más en los enfrentamientos de Trump con algunos medios de comunicación.

Durante su primer mandato, la Casa Blanca ya retiró las acreditaciones a Jim Acosta, de CNN, y Brian Karem, entonces corresponsal de Playboy. Ambos acudieron a los tribunales y recuperaron sus credenciales.

No es la primera vez que las grandes cadenas estadounidenses se unen ante una decisión de la Casa Blanca. En 2009 se opusieron al intento de la Administración Obama de dejar fuera a Fox News de un acto del Departamento del Tesoro. Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás.