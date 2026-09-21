Estados Unidos da luz verde a la adquisición de Warner por Paramount a cambio de la independencia de CNN

El pacto afecta tanto al futuro de CNN y CBS como a la estrategia de estrenos cinematográficos de Paramount.

Paramount se compromete a estrenar 30 películas, enfrentando multas de 30 millones de dólares por cada título que no se lance.

El acuerdo exige la creación de consejos editoriales independientes para CNN y CBS para garantizar su autonomía.

Paramount Skydance y Estados Unidos han pactado condiciones para la compra de Warner Bros. Discovery.

Paramount Skydance y Estados Unidos han llegado a un acuerdo sobre la operación con Warner Bros. Discovery (WBD).

El pacto incluye varias condiciones para sacar adelante la operación que afectan directamente a CNN y CBS, así como al número de películas que deberá estrenar la compañía.

Uno de los puntos principales está relacionado con la independencia de CNN y CBS. El acuerdo contempla la creación de consejos editoriales independientes para ambas cadenas, según informa Reuters por parte de una fuente conocedora del asunto.

CNN forma parte actualmente de Warner Bros. Discovery, mientras que CBS pertenece a Paramount. El acuerdo busca así establecer órganos independientes para las dos cadenas dentro de la operación.

El pacto también fija compromisos para el negocio del cine. Paramount deberá cumplir con la promesa de estrenar 30 películas.

De no hacerlo Paramount tendrá que pagar una penalización de 30 millones de dólares por cada película que falte para alcanzar ese objetivo.

Es decir, la sanción aumentará por cada estreno que no se lleve a cabo.

De esta forma, el acuerdo alcanzado con Estados Unidos pone condiciones tanto al futuro de CNN y CBS como a los planes de Paramount para las salas de cine.

La compañía tendrá que mantener consejos editoriales independientes en las dos cadenas y cumplir con el compromiso de 30 estrenos.

De lo contrario, cada película que se quede fuera supondrá una penalización de millones de dólares que tendrá que asumir sin rechistar la compañía.