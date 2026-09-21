Contreras pone números a su 'tele de izquierdas': La Séptima aspira a un 2,2% de audiencia con 30 millones de euros al año

Contreras asegura que la publicidad institucional será marginal en sus ingresos y niega ayudas externas, defendiendo la transparencia en la obtención de la licencia TDT.

La Séptima apostará por formatos ligados a la actualidad y descarta competir con plataformas como Netflix en ficción.

La cadena aspira a alcanzar un 2,2% de audiencia en 2027 con un presupuesto anual de 30 millones de euros y prevé rentabilidad si supera el 2% de share.

José Miguel Contreras presenta La Séptima, un canal privado e independiente que pretende cubrir el vacío de audiencia progresista en la televisión española.

"Ni va a ser Telepedro ni hay ayudas de nadie. La Séptima es un negocio 100% privado, independiente y transparente".

Así de contundente se ha mostrado José Miguel Contreras, impulsor de la nueva cadena de televisión, que comenzará a emitir el próximo 5 de noviembre, esta mañana en el Nueva Economía Fórum.

Al acto, por cierto, han asistido los ministros socialistas Félix Bolaños y Mónica García, la eurodiputada de Podemos Irene Montero, representantes sindicales como Unai Sordo, secretario general de CCOO, así como distintos rostros del canal, entre ellos Javier Ruiz, Sarah Santaolalla o Luján Argüelles.

Como ya hizo en el FesTVal de Vitoria, Contreras ha defendido que el canal nace para dar respuesta a un "porcentaje importantísimo" de la población que considera "desatendido" debido al "manifiesto, notorio y legítimo sesgo ideológico" hacia la derecha que existe en el panorama televisivo.

"En el ámbito del mundo progresista, que llegaría desde el centro derecha hasta la extrema izquierda, si es que existe, hay un vacío absoluto y total ahora mismo". Es ahí donde el canal de Contreras intentará hacerse un hueco.

Lo hará con formatos ligados a la "realidad inmediata". Sin series ni películas, al menos por ahora, porque sería "absurdo aspirar a competir contra Netflix".

Contreras ha defendido La Séptima como una televisión "independiente, privada, de gente transparente, que damos la cara y que se sabe de dónde ha venido el dinero".

Sus principales accionistas son Andrés Varela y Diego Prieto, que forman parte de los empresarios rebeldes del grupo Prisa.

30M de presupuesto

Durante su intervención, Contreras ha explicado que La Séptima contempla un gasto de 30 millones de euros al año —laSexta costó 300 en 2006— y de alrededor de 100 millones durante los tres primeros ejercicios. "Para ser rentables tenemos que ganar 101", ha asegurado.

Sin embargo, el 'padre' del canal ha reconocido que no es "fácil" saber qué audiencia tendrá, y ha recordado que laSexta registró un 0,1% el día que comenzó sus emisiones.

José Miguel Contreras en el Nueva Economía Fórum este lunes. Europa Press

Contreras, eso sí, se ha atrevido a comprometerse con una cifra. "Vamos a hacer más del 0,1% y ver hasta dónde llegamos".

En el business plan de la cadena, a la que se acaba de incorporar Rafael Martínez de Vega como director comercial, se sitúa una audiencia de alrededor del 2,2% en 2027.

"Si estamos en torno al 2%, nos veréis tranquilos; si estamos en el 2,5%, nos veréis sonreír; si estamos en el 3%, invitamos a lo que queráis". "Todo lo que sea estar por debajo será sufrir", ha puntualizado.

Publicidad institucional

La publicidad será uno de los grandes desafíos del canal. La Séptima competirá por el mercado publicitario con los dos "reyes", Atresmedia y Mediaset, si bien Contreras ha asegurado que todavía no se ha cerrado qué compañía se encargará de gestionar su publicidad.

"Aspiramos a que la publicidad convencional vaya cayendo. En unos años pensamos que solo va a ser la mitad", ha explicado, señalando que "tienen que aparecer nuevas fórmulas publicitarias" más relacionadas con el 360, con los contenidos y con la propia cadena como prescriptora.

Sobre la publicidad institucional ha negado que vaya a ser una fuente relevante de ingresos. "Es la que te toca. La gente dice que nos van a inflar a dinero. Pero eso no pasa", ha afirmado. "No esperamos una lluvia de millones. En el presupuesto es algo despreciable, en torno al 5%".

Y, consciente de que al final los números tienen que cuadrar, Contreras ha defendido que en La Séptima tendrán cabida todas las voces: "Nos encantaría que gente conservadora pueda vernos sin sentirse maltratada".

"Si estamos en un 3% de audiencia, estamos más que salvados"

"Nos equivocaríamos radicalmente si hacemos un canal de televisión partidista, vinculado a una figura política o a un partido determinado, porque eso va en contra de lo que es la televisión".

"Dudo mucho que cuando lleguen las elecciones en verano, ese 2% de la audiencia vaya a hacer cambiar el voto decisivamente en una dirección", ha reflexionado.

"Lo que más preocupa es que las cuentas salgan. Pero nos va a salvar la audiencia. Si estamos en un 3%, estamos más que salvados. El fracaso no es un pensamiento que ahora mismo tengamos", ha reconocido. "El mayor éxito es existir".

Intentos de sabotaje

En el Nuevo Economía Forum Contreras ha vuelto a incidir en las dificultades que ha encontrado en el camino para poner en marcha un canal que debería haber salido en 2019.

"Nunca me he encontrado un proyecto en el que haya tanta gente trabajando tan duramente por impedir que salga".

A su juicio, estos obstáculos se deben a tres factores: intereses de la competencia, políticos y personales.

"Yo llevo 50 años, he hecho muchísimos amigos, pero también acumulas gente con la que entras en conflicto", ha dicho. "Hay gente obsesiva creando una imagen tergiversada de la realidad".

Verónica Sanz, Javier Ruiz, Marta Márquez, Noor Ben Yessef, José Miguel Contreras, Rocío Delgado, Sarah Santaolalla, Luján Argüelles, Alba Carrillo y Héctor de Miguel 'Quequé'. FesTVal de Vitoria

Por último, Contreras se ha pronunciado sobre el recurso presentado por Vox ante la Audiencia Nacional contra la licencia para un nuevo canal de televisión digital terrestre (TDT) de ámbito estatal concedida por el Gobierno a la empresa Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo S.L. (SIETE), promotora de La Séptima.

"Vox busca básicamente reafirmar la legalidad del proceso y corroborar que España no es una dictadura en absoluto, sino que, por el contrario, el sistema funciona y la licencia se ha obtenido con el máximo de legalidad y transparencia", ha respondido con ironía.

En este sentido, Contreras ha recordado que el proceso ha sido "transparente" y que La Séptima solamente tuvo de competencia a Mediaset. "Aquí nadie ha regalado nada".