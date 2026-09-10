Los periodistas despedidos por Jeff Bezos del histórico 'The Washington Post' crean un nuevo periódico

Entre los periodistas fundadores hay nombres reconocidos como Paul Kane, Jeff Stein y Tom Sietsema, conocidos por los lectores del Washington Post.

El medio, antes llamado NOTUS, cambia de nombre e introduce un muro de pago que comenzará a operar este mes.

The Washington Sun ha lanzado oficialmente su edición, ampliando la cobertura a noticias locales, deportes, gastronomía y el tiempo en Washington D.C.

Un grupo de al menos 28 periodistas despedidos del Washington Post por Jeff Bezos ha fundado el nuevo periódico digital The Washington Sun.

Nuevo periódico digital en Estados Unidos. Los periodistas despedidos por Jeff Bezos del histórico The Washington Post han creado un nuevo periódico.

The Washington Sun ha lanzado oficialmente su edición este miércoles, marcando el renacimiento del medio digital NOTUS bajo una nueva identidad que refleja su expansión hacia la cobertura de noticias locales, deportes, gastronomía y el tiempo en la capital estadounidense.

Entre el equipo se encuentran al menos 28 periodistas que fueron despedidos del Washington Post por Jeff Bezos, lo que ha convertido al nuevo medio en uno de los principales competidores del histórico diario en la cobertura de Washington.

Tim Grieve, editor jefe del medio, explicó en el lanzamiento del medio que el cambio de nombre responde a la necesidad de reflejar de forma más explícita la cobertura tanto del panorama político nacional como de los acontecimientos locales en Washington.

"Todo lo que ocurre en la capital del país tiene repercusiones. Desde el Capitolio hasta los campos y las calles", señala el medio en su vídeo de presentación.

El medio nació en 2024 bajo el nombre de NOTUS, abreviatura de News of the United States, con un enfoque inicial en política nacional y políticas públicas.

La nueva identidad, The Washington Sun, entra en vigor esta semana y se acompaña de la introducción de un muro de pago que comenzará a operar este mismo mes.

I’m one of at least 28 former Washington Post journalists who have joined the @washingtonsun, which launched this morning. Paul Kane, Jeff Stein, Tom Sietsema and many other names will be familiar to Post readers —and we’ve got the Capital Weather Gang. Join us!… — Dana Milbank (@Milbank) September 9, 2026

Dana Milbank, columnista del medio, explicó en la red social X que es "uno de al menos 28 ex periodistas del Washington Post que se han unido al Washington Sun, que se lanzó esta mañana. Paul Kane, Jeff Stein, Tom Sietsema y muchos otros nombres serán familiares para los lectores del Post".

Cabe recordar que desde que Bezos compró el diario a la familia Graham en 2013 por 250 millones de dólares, el diario ha pasado por una época de crecimiento e inversión al presentar entre 2023 y 2025 programas de bajas incentivadas y despidos.

En 2024 despidió a 54 empleados de su división de software de publicación digital y hace un año hizo lo mismo con el 4% de toda la plantilla -menos de 100 personas- como parte de una "transformación estratégica para satisfacer las necesidades de la industria, construir un futuro más sostenible y llegar a las audiencias donde se encuentran".

Altos cargos y periodistas de otros medios han advertido que los recortes en el Post tendrán graves consecuencias. "Sus excelentes reportajes internacionales son parte del alma de un gran periódico", afirma David E. Sanger, corresponsal del Times para la Casa Blanca y de información sobre seguridad nacional.