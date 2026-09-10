El Consejo de Informativos de TVE convoca una huelga de firmas tras la bronca por la entrevista de Pedro Sánchez

Tras negociaciones, se permitió que la crítica del Consejo se emitiera en el canal 24H y en el TD2, aunque no en el TD1.

La dirección de informativos censuró una pieza crítica con la externalización, lo que provocó una fuerte discusión interna y una crisis de ansiedad en una editora.

La polémica surge por la entrevista a Pedro Sánchez en el programa externalizado 'Mañaneros', realizada por periodistas ajenos a la plantilla de TVE.

El Consejo de Informativos de TVE ha convocado una huelga de firmas y una concentración de protesta tras el veto de una nota de protesta en el Telediario 1.

El Consejo de Informativos (CdI) de TVE ha convocado a la plantilla a una huelga de firmas este viernes y a una concentración de cinco minutos de protesta en la puerta de cada centro de trabajo a las 13:00 en Madrid.

El CdI hace la convocatoria "ante los graves hechos sucedidos ayer previos al TD1" tras la bronca que se produjo porque la dirección de informativos vetó en el Telediario 1 una nota de protesta del consejo.

El CdI quería reflejar en los informativos su protesta por la realización de la entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Mañaneros, un programa externalizado a la productora La Cometa TV.

"Una injerencia directa por parte de la dirección en el contenido del TD1, al impedir que se emitiera una información que se iba a dar en el TD1", dicen en la nota remitida a la plantilla y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

En el consejo tampoco entendieron que la entrevista la hicieran Jesús Cintora y Esther Palomera, dos externos a la casa, y no algún periodista de sus Servicios Informativos.

El CdI también indica que su llamado a hacer una huelga de firmas se realiza "sobre todo" ante la falta de recursos, personal y los problemas de todas las áreas y la externalización de la información".

Precisamente horas antes de la emisión de la entrevista, el CdI difundió una nota para manifestar estas críticas públicamente.

El Consejo de Informativos también ha agregado que en una reunión con la dirección de informativos se les ha dado información sobre la entrevista al presidente del Gobierno en Mañaneros 360.

Agregan que se les ha comunicado su posición con respecto al comunicado del CdI de TVE sobre dicha entrevista, sus disculpas por las formas del altercado de ayer previo al TD1 y los problemas que están teniendo en la organización y en la comunicación del trabajo.

Este diario ya contó que tras la emisión de la entrevista se produjo una tremenda bronca interna en los servicios informativos.

La directora de contenidos informativos, Maribel Sánchez-Maroto irrumpió en la redacción minutos antes del informativo de las 15.00 horas (TD1) para censurar una de las piezas elaboradas a raíz de la entrevista.

En ella se incluía que el Consejo de Informativos de TVE rechazaba que se hubiera llevado a cabo en un programa de producción externa.

Una situación que derivó en una discusión entre los editores situados en el llamado 'rosco de informativos' y su directora. Tanto es así que una de las editoras "tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios al sufrir una crisis de ansiedad".

Fue Jon Ariztimuño, director de informativos de TVE, el que ha tenido que mediar para intentar apaciguar las aguas. De hecho, han acudido también responsables del Consejo de Informativos en apoyo de su compañera.

Minutos después se produjo una reunión entre la dirección y los representantes del Consejo para intentar acercar posturas. Finalmente, y tras varios minutos de negociación, se llegó a un pacto por el que se permitía incorporar la crítica de los trabajadores.

No fue posible incluirla en el TD1, pero sí comenzó a emitirse en todas las piezas del canal 24H y se hizo también en el TD2.