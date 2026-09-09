Moncloa impuso a Cintora y a Palomera en la entrevista de Pedro Sánchez en TVE para no perder el control del relato

La elección de Cintora y Palomera generó polémica interna, especialmente por su cercanía con el relato gubernamental y la exclusión de otros presentadores.

El Consejo de Informativos de TVE protestó formalmente por la decisión, exigiendo que la entrevista se realizara en un espacio informativo y no en un magazine producido externamente.

El Gobierno buscaba un formato seguro y controlado, con periodistas afines que facilitaran el desarrollo del discurso oficial sin incomodidades.

Moncloa influyó para que Pedro Sánchez fuera entrevistado en 'Mañaneros 360' por Jesús Cintora y Esther Palomera, evitando los Servicios Informativos de TVE.

¿Por qué Radio Televisión Española (RTVE) decidió que la primera entrevista de Pedro Sánchez tras la crisis de Ceuta se hiciera en Mañaneros 360 con Jesús Cintora y Esther Palomera y no en un formato de los Servicios Informativos de la pública?

Es la gran duda de la plantilla de la cadena desde el pasado lunes cuando se conoció que el encuentro se realizaría en un espacio de infoentretenimiento producido por una empresa externa (La Cometa TV) y no en el Telediario 2, como ha sido históricamente.

En la cadena pública indican que se eligió a Mañaneros 360 de La 1 porque era el horario que mejor se adapta al presidente del Gobierno (las 11.00 horas), tras la sesión de control de primera hora de mañana.

Sin embargo, fuentes conocedoras consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que Moncloa influyó directamente en que Mañaneros fuera el escenario y que estos dos periodistas afines fueran los interlocutores del presidente del Gobierno en la entrevista de este miércoles.

Los asesores de Sánchez -por orden del propio presidente- buscaban un formato amable, controlado, seguro y sin riesgo de poner en duda el relato oficial. Y Mañaneros 360 lo es.

La entrevista ha generado gran polémica tras conocerse que el Consejo de Informativos (CdI) de TVE realizó una protesta formal exigiendo que el encuentro se realizara en el seno de los Servicios Informativos y sus telediarios.

La principal crítica del CdI es que se haga la entrevista en un programa de infoentretenimiento realizado por una productora externa, en este caso por La Cometa TV.

Por su parte, en la pública no entienden que exista una polémica con programas externos cuando Sánchez ya ha hecho entrevistas en TVE con productoras externas, con Silvia Intxaurrondo en la campaña de 2023 y posteriormente con Gemma Nierga en La 2 Cat.

En cualquier caso, lo cierto es que el Ejecutivo buscaba un entorno seguro donde Sánchez pudiese desarrollar su discurso y repetir -sin oposición- un argumentario triunfalista sobre su propia gestión.

En este contexto, los equipos de Moncloa trasladaron a RTVE que un magazine se adaptaba mejor a este perfil y que Cintora y Palomera -dos de los periodistas que más se han significado a favor del relato del Gobierno en los últimos años- podían ser los elegidos.

Cintora y Palomera no sólo respaldan al Ejecutivo y a Sánchez -en televisión y en redes sociales-, sino que tampoco dudan en criticar a la oposición y a todo el que se enfrente a Moncloa, sea político, periodista o ciudadano anónimo.

La elección de Cintora se ha hecho por encima de La hora de La 1, pese a que el programa de Silvia Intxaurrondo promedia siete puntos más de audiencia, precisamente por la cercanía del periodista con el discurso oficial.

Más indignación -si cabe- ha generado la elección de Palomera y la exclusión de Adela González de la entrevista, la otra presentadora de Mañaneros 360 junto con Jesús Cintora.

Palomera es una de las periodistas que más se ha dedicado a reproducir el relato gubernamental -incluso más que Cintora-, un desempeño que le ha llevado a tener una fulgurante carrera en la cadena pública.

De ser colaboradora habitual en los programas de debate de TVE ha pasado esta temporada a ser copresentadora de Malas lenguas y coordinadora principal del formato de debate y análisis político junto a Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa.

Entrevista de Pepa Bueno

Un currículum insuficiente, a ojos de periodistas de la plantilla de informativos. Pero Palomera garantiza cercanía con Sánchez y nulas ganas de ponérselo difícil, completan.

Precisamente hace exactamente un año, Pepa Bueno realizó la entrevista de comienzo de curso a Pedro Sánchez, dejando mal parado a un presidente del Gobierno que esperaba un encuentro amable.

Pepa Bueno -que acababa de volver a TVE tras su periplo como responsable de Hoy por Hoy y como directora de El País- estuvo muy incisiva, no se guardó ningún tema e incidió en temas como la relación de Sánchez con Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Nada más comenzar, Bueno le reprochó que llevase un año sin conceder una entrevista a ningún medio de comunicación. Y a partir de ahí el presidente del Gobierno nunca volvió a sentirse cómodo.

Posibles opciones

Por eso, en Moncloa han querido repetir esta experiencia y han concluido que lo mejor era sacar a Sánchez de los telediarios. Por ello, se optó por no correr riesgos, dar un giro y situar al presidente en un programa de magazine donde controlar mejor el relato con presentadores afines.

¿Y las críticas del Consejo de Informativos de TVE? Este diario ha sabido que en la cadena pública se plantearon hacer modificaciones en la entrevista tras conocerse públicamente las críticas del CdI, pero finalmente se optó por no mover ficha para no empeorar más la situación.

Se barajaron varios escenarios, pero los directivos finalmente concluyeron que cualquier cambio que hicieran podría empeorar la ya de por sí tensa situación.

Es así como este miércoles la entrevista se desarrollará tal y como se acordó con el Gobierno hace unos días y se intentará hacer el menor ruido posible.