Bronca en la redacción de TVE tras la entrevista a Sánchez por la censura de una crítica a la elección de Cintora y Palomera

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Las claves Generado con IA Tensión en la redacción de TVE tras la entrevista a Pedro Sánchez por la censura de una crítica a la elección de Cintora y Palomera como entrevistadores. La directora de contenidos informativos, Maribel Sánchez-Maroto, irrumpió a gritos para censurar una pieza crítica, lo que generó una fuerte discusión y una crisis de ansiedad en una editora. Finalmente, se pactó incluir la crítica de los trabajadores sobre la realización de la entrevista por una productora externa en el canal 24H y en el TD2. Los trabajadores de TVE se sienten ninguneados y han trasladado al presidente la petición de ser entrevistado en los informativos propios de la cadena.

La entrevista a Pedro Sánchez en Televisión Española con Jesús Cintora y Esther Palomera en Mañaneros 360 ha terminado en una tremenda bronca interna en los servicios informativos.

Todo ha ocurrido cuando la directora de contenidos informativos, Maribel Sánchez-Maroto ha irrumpido en la redacción minutos antes del informativo de las 15.00 horas (TD1).

Lo hacía "a gritos" para censurar una de las piezas elaboradas a raíz de la entrevista y en la que se incluía que el Consejo de Informativos de TVE rechazaba que se hubiera llevado a cabo en un programa de producción externa.

Una situación que ha derivado en una discusión entre los editores situados en el llamado 'rosco de informativos' y su directora. Tanto es así que una de las editoras "ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios al sufrir una crisis de ansiedad".

Ha sido Jon Ariztimuño, director de informativos de TVE, el que ha tenido que mediar para intentar apaciguar las aguas. De hecho, han acudido también responsables del Consejo de Informativos en apoyo de su compañera.

También han bajado numerosos compañeros de otros departamentos en solidaridad con los trabajadores del TD1.

A partir de ahí se ha producido una reunión entre la dirección y los representantes del Consejo para intentar acercar posturas. Finalmente, y tras varios minutos de negociación, se ha llegado a un pacto por el que se permitía incorporar la crítica de los trabajadores a que una productora externa (La Cometa) fuera quien hubiera realizado la entrevista a Pedro Sánchez.

No ha sido posible incluirla en el TD1, pero sí ha comenzado a emitirse en todas las piezas del canal 24H y se hará también en el TD2 (que se emite a las 21:00 horas) aunque se estaba intentando negociarse con los editores de la edición que dirige Pepa Bueno de qué forma se iba a insertar.

En la reunión entre el Comité de Informativos y la dirección de informativos también se ha hablado de cómo es posible que se hubiera dejado fuera a los servicios informativos de TVE de la entrevista a Pedro Sánchez.

Los directivos han explicado que a Moncloa "le encajaba" este miércoles y que sólo podía hacerse en ese horario.

Se constata así la información adelantada por EL ESPAÑOL en la que se destacaba que había sido Moncloa la que había impuesto el horario y, por ende, la elección de los presentadores.

Los trabajadores dicen sentirse "ninguneados", y que la dirección de informativos le ha trasladado al presidente del Gobierno que acuda a ser entrevistado en alguna de las ediciones de los informativos de TVE.

¿Y qué han contestado? Según ha podido saber este diario, desde el equipo de Sánchez han respondido que lo harán pero que "la última con Pepa Bueno había sido muy dura".

Sea como sea, los responsables del Consejo de Informativos han convocado para este viernes una reunión con toda la redacción para informarles.