Squirrel Media dispara su beneficio un 38,6% en el primer semestre del año y reafirma previsiones para 2026

La empresa mantiene controlado su nivel de deuda y ha reforzado su liquidez con un préstamo sindicado y bonos sostenibles, reafirmando sus previsiones para 2026.

La división Media fue el principal motor, con 111,3 millones en ingresos (+65%) y 12,3 millones de Ebitda (+87,6%), mientras que Network pasó de pérdidas a beneficios.

Los ingresos crecieron un 46,8% hasta los 143,6 millones de euros y el Ebitda recurrente subió un 40,8%, situándose en 19,3 millones.

Squirrel Media aumentó su beneficio neto un 38,6% en el primer semestre del año, alcanzando los 8,23 millones de euros.

Squirrel Media registró un beneficio neto atribuido de 8,23 millones de euros en los primeros seis meses de este año, lo que supone un aumento del 38,6%, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y junio de 2026, la empresa registró ingresos de 143,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 46,8% respecto a los 97,8 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) recurrente de Squirrel alcanzó los 19,3 millones de euros, con una subida del 40,8% respecto al primer semestre de 2025, y un margen sobre ventas estable, en el 13,4%.

Con este resultado, la compañía ha destacado en una nota de prensa que ha cubierto ya el 48% de su objetivo anual de Ebitda.

En el acumulado de los últimos doce meses, Squirrel ha alcanzado cerca de 290 millones de euros en cifra de negocios y 29,3 millones en Ebitda, "duplicando prácticamente el tamaño que el grupo presentaba en 2024", ha subrayado la empresa.

Atendiendo a la estacionalidad habitual del negocio audiovisual -que tradicionalmente concentra un mayor volumen de contratación e ingresos en la segunda mitad del año-, Squirrel ha reiterado "con solvencia" sus proyecciones para el cierre de 2026, situadas entre los 320 y 350 millones de euros en ingresos y los 40 y 45 millones de Ebitda.

"Este desempeño ratifica la hoja de ruta del plan estratégico 2026-2027 del grupo, enfocado en maximizar el apalancamiento operativo de la plataforma integrada y multiplicar por entre 2,2 y 2,5 veces su Ebitda consolidado para el año 2027", ha recalcado la compañía.

Por divisiones

La división Media de Squirrel se mantuvo en el primer semestre como el principal motor de crecimiento del grupo, con unos ingresos de 111,3 millones de euros (+65%) y un Ebitda de 12,3 millones (+87,6%).

Su división Network aportó 4,8 millones de euros de Ebitda en los seis primeros meses del año, frente a las pérdidas de 200.000 euros del mismo periodo de 2025.

Este avance, ha explicado la compañía, responde a la efectividad del nuevo modelo de comercialización conjunta con Mediaset y al máximo histórico de audiencia de la cadena, que rozó el 2,65% en agosto, afianzándose como el tercer operador privado de televisión en España.

Por su parte, la división de Contenido de Squirrel generó 16,3 millones de euros en ingresos y 4,8 millones de Ebitda entre enero y junio, periodo en el que Squirrel realizó una fuerte inversión estratégica de 16,7 millones de euros en derechos audiovisuales y producciones, frente a 1,6 millones en el primer semestre de 2025.

Según el grupo tecnológico, este esfuerzo inversor "alimenta un catálogo en expansión dentro de cine, televisión, formatos digitales y grandes proyectos como los Latin Grammy España 2027, asegurando una mayor actividad comercial para los próximos semestres".

La compañía ha explicado que el incremento en las inversiones operativas y de producción se ha reflejado en el volumen de deuda financiera neta, que alcanzó los 48,9 millones de euros a cierre de junio.

No obstante, Squirrel asegura que su apalancamiento se mantiene "controlado" en una ratio de 1,67 veces el Ebitda, "un nivel prudente que garantiza la sostenibilidad del balance".

Durante el semestre, Squirrel reforzó su estructura de vencimientos mediante la firma de un préstamo sindicado a 6 años por 22,5 millones de euros y una emisión de bonos sostenibles en el MARF a 4,5 años por valor de 11,1 millones (con un cupón fijo del 5%).

Ambas operaciones permitieron elevar la posición de liquidez hasta los 17,7 millones de euros y reducir significativamente el fondo de maniobra negativo, ha remarcado el grupo tecnológico.