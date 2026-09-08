Prisa recibió 23,6 millones en publicidad del Gobierno y sus empresas públicas durante 2025

Lydia del Canto, secretaria de Estado de Comunicación del Gobierno; y José Manuel Nevado, exdirector de Comunicación Institucional. Arte EE

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Las claves Generado con IA Prisa recibió 23,6 millones de euros en publicidad institucional del Gobierno central y empresas públicas durante 2025. Esta cantidad supone el 16% de toda la inversión pública en medios, superando ampliamente a Atresmedia (15,6 millones) y Mediaset (8,5 millones). Los ingresos públicos representaron el 9% de la facturación publicitaria de Prisa en España en 2025. Además de la publicidad, El País recibió un millón de euros en subvenciones para proyectos de inteligencia artificial y compras institucionales de ejemplares y suscripciones digitales.

El grupo Prisa recibió 23,6 millones de euros en publicidad institucional procedente del Gobierno central y de las empresas públicas durante 2025. Una cifra que consolida al propietario de El País y la Cadena SER como el principal receptor de este tipo de inversión pública entre los grandes grupos de comunicación españoles.

La cifra prácticamente duplica los 12,17 millones de euros que hasta ahora se conocía que habían destinado los ministerios a los medios de Prisa durante el pasado ejercicio. Un montante que ya suponía el 16,6% de toda la publicidad institucional distribuida directamente por los departamentos del Ejecutivo.

La diferencia está en las empresas públicas. Loterías y Apuestas del Estado, Correos, Aena o Renfe, entre otras compañías dependientes de la Administración General del Estado, destinaron conjuntamente otros 11,4 millones de euros a los medios de Prisa.

Así se desprende de los datos publicados por Dircomfidencial, que eleva hasta 23,6 millones de euros el volumen total de publicidad recibido por el grupo presidido por Joseph Oughourlian procedente de ministerios y empresas públicas durante 2025. Prisa concentró así alrededor del 16% de toda la inversión realizada por ambos bloques.

La cifra sitúa al grupo a una considerable distancia de sus principales competidores. Atresmedia recibió 15,6 millones de euros entre ambas vías; Mediaset, 8,5 millones; Ábside Media —propietaria de COPE—, 6,5 millones; Vocento, casi seis millones; y Alphabet, matriz de Google y YouTube, 5,6 millones.

Esto supone que Prisa recibió un 51% más de publicidad institucional que Atresmedia, el segundo grupo del ranking, y prácticamente cuatro veces más que Vocento.

El 9% de sus ingresos publicitarios

El peso de estos ingresos públicos también es relevante dentro de las cuentas del propio grupo. Prisa obtuvo unos ingresos publicitarios en España de 264 millones de euros durante 2025, por lo que los 23,6 millones procedentes de la Administración central y sus empresas públicas equivalen aproximadamente al 9% de toda su facturación publicitaria en el país.

Los nuevos datos amplían la información publicada el pasado mes de junio por EL ESPAÑOL a partir del Informe de Publicidad y Comunicación Institucional de 2025, aprobado por el Consejo de Ministros.

Aquel documento desveló por primera vez el reparto por medios y grupos de comunicación de las campañas gestionadas directamente por los ministerios. Los datos situaban ya entonces a Prisa como el primer receptor, con 12,17 millones de euros y el 16,6% de la inversión, seguido de Atresmedia, con 8,92 millones y el 12,19%; y Mediaset, con 5,75 millones y el 7,86%.

En el otro extremo se situó EL ESPAÑOL, que recibió 340.000 euros, apenas el 0,47% del reparto, pese a liderar las audiencias de la prensa digital durante buena parte del ejercicio según el medidor oficial GfK DAM. El también nativo digital El Confidencial recibió 117.000 euros, el 0,16%.

La diferencia era especialmente significativa porque el Gobierno central se convirtió durante 2025 en el mayor anunciante de España. Los ministerios ejecutaron finalmente 88,1 millones de euros en campañas institucionales, por encima de los 84,3 millones invertidos por L'Oréal, primer anunciante privado del país según Infoadex.

Empresas públicas

Ese informe, sin embargo, no recogía toda la inversión procedente del sector público estatal. A los fondos distribuidos directamente por los ministerios hay que añadir las campañas contratadas por las empresas públicas.

Es precisamente este segundo bloque el que permite ahora elevar de 12,17 a 23,6 millones de euros la cantidad de publicidad procedente del Estado recibida por Prisa en 2025.

Y no es la única vía de ingresos públicos del grupo. El País recibió además un millón de euros en subvenciones del Gobierno para proyectos relacionados con inteligencia artificial. A ello se suman las compras institucionales de ejemplares y suscripciones del periódico. Según Dircomfidencial, solo Moncloa adquiere anualmente 15.525 ejemplares de El País y mantiene más de 90 suscripciones digitales.

Sumando publicidad institucional, subvenciones y estas compras, los fondos procedentes del Gobierno central destinados a Prisa durante 2025 rondaron los 25 millones de euros, según los cálculos realizados por el citado medio.

La cifra tampoco incluye el dinero procedente de comunidades autónomas, ayuntamientos y otras administraciones territoriales. Solo la Generalitat de Cataluña destinó durante el pasado ejercicio algo más de dos millones de euros a campañas difundidas en medios del grupo Prisa.

Los nuevos datos vuelven así a poner el foco sobre el reparto de la publicidad institucional entre los diferentes grupos de comunicación y amplían la distancia que ya reflejaban las cifras oficiales publicadas por el Gobierno el pasado mes de junio.