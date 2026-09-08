El Consejo de Informativos de TVE se opone a que Cintora y Palomera entrevisten a Sánchez en Mañaneros 360

También critican la línea editorial y el formato de Mañaneros 360, al no estar integrado en los servicios informativos de la cadena.

El Consejo considera que se incumple el Mandato Marco de RTVE, que exige producción informativa 100% interna.

La entrevista, prevista para este miércoles en Mañaneros 360, será conducida por Jesús Cintora y Esther Palomera.

El Consejo de Informativos de TVE rechaza que la entrevista a Pedro Sánchez sea realizada por una productora externa.

El Consejo de Informativos de TVE (CDI) ha remarcado su "rechazo" y ha calificado de "hecho sin precedentes y de una gravedad extrema" que la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista para este miércoles en RTVE, vaya a ser realizada por una productora externa.

La entrevista se emitirá dentro del programa Mañaneros 360, conducido por los periodistas Jesús Cintora y Esther Palomera.

En comunicado remitido este martes, el Consejo ha explicado que incumple el Mandato Marco de RTVE, que en su artículo 35.2 establece que "la producción informativa e institucional debe ser 100% de producción interna".

En esta línea, ha insistido en que este tipo de entrevistas políticas "deben realizarse por personal de Radio Televisión Española, dentro de los Servicios Informativos, como siempre se ha hecho".

El Consejo ha pedido tanto al Gobierno como a la Dirección de RTVE que "reconsideren esta decisión", en un momento que describe como "especialmente complejo".

Además de la cuestión contractual y de producción, el CDI ha reiterado su "disconformidad con la línea editorial de este tipo de programas", en referencia al formato y el tono de Mañaneros 360.

El programa cuenta con una estructura de producción externa y no está integrado orgánicamente en los servicios informativos tradicionales de la cadena pública.

La entrevista al presidente del Gobierno está prevista para este miércoles.

El malestar del Consejo de Informativos pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre los límites entre la producción externa y la interna en la televisión pública, así como el encaje de formatos más cercanos al entretenimiento político.