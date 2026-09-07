Javier Ruiz y Contreras dejan claro el espíritu de La Séptima, un canal de izquierdas que "dará guerra" en las elecciones

Javier Ruiz, José Miguel Contreras y el logo de La Séptima. EL ESPAÑOL

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Las claves Generado con IA La Séptima, nuevo canal de televisión de izquierdas, arrancará sus emisiones el 5 de noviembre impulsada por José Miguel Contreras y Javier Ruiz. El canal busca abrir un espacio progresista y plural en la televisión generalista, con debates, tertulias y la presencia de voces conservadoras. Javier Ruiz será el director editorial y aspira a que La Séptima sea un actor político relevante, especialmente durante las próximas elecciones. La parrilla combinará actualidad, política, entretenimiento y humor, con rostros como Luján Argüelles, Alba Carrillo y Héctor de Miguel 'Quequé'.

La Séptima ultima los preparativos para su desembarco en la televisión el próximo 5 de noviembre.

La nueva cadena, impulsada por José Miguel Contreras y financiada por los empresarios rebeldes del grupo Prisa, nace con el objetivo de abrir un nuevo espacio en un "panorama televisivo que se ha quedado obsoleto".

"Somos la primera cadena de la nueva era de la televisión generalista. Tenemos el reto de hacer algo nuevo en un mundo nuevo", ha asegurado Contreras este lunes, 7 de septiembre, en el FesTVal de Vitoria, donde el canal ha celebrado su puesta de largo.

La emisora no oculta su clara orientación hacia la izquierda. "Tenemos una mirada progresista y creemos en la pluralidad, la diversidad y la igualdad", ha explicado Javier Ruiz, que ejercerá como director editorial.

Cabe recordar que el periodista ya participó en el diseño de esta televisión de izquierdas cuando Contreras se encontraba en Prisa, un proyecto que Joseph Oughourlian, el presidente del grupo, terminó echando para atrás.

"Vivimos un paisaje televisivo sesgado a la derecha. No queremos ser los rojos de guardia, pero sí queremos que la conversación sea de todos, que la voz no la marquen solo unos pocos, y que no sea un monopolio", ha explicado Ruiz.

No obstante, la intención es tener una audiencia transversal. "Nada me gustará más que la gente de derechas viniera a vernos para conocer puntos de vista que no forman parte de su entorno", ha dicho.

Verónica Sanz, Javier Ruiz, Marta Márquez, Noor Ben Yessef, José Miguel Contreras, Rocío Delgado, Sarah Santaolalla, Luján Argüelles, Alba Carrillo y Héctor de Miguel 'Quequé'. FesTVal de Vitoria

"Actor político"

Preguntado por sus expectativas de audiencia, Contreras se ha mostrado cauto a la hora de aventurar la cifra que espera alcanzar durante los primeros meses de vida de la cadena.

"No aspiramos a ser líderes, no somos una televisión que va a competir con las demás. Nuestro éxito es existir, que haya una opción como la nuestra, porque es una aberración que haya un territorio extraordinario vacío", ha señalado.

Una nueva forma de contar la actualidad. pic.twitter.com/Drd2dvaeQ2 — La Séptima TV (@la_septima_tv) September 7, 2026

Javier Ruiz, por el contrario, se ha mostrado mucho más ambicioso: "Voy a contradecir a Contreras. Vamos a ser actores políticos y sí, aspiramos a ser líderes frente a otras opciones".

De hecho, el inicio de las emisiones de La Séptima se produce en un momento clave del panorama político, en plena carrera electoral, y con un Sánchez en la cuerda floja.

"Vamos a ser actores políticos y sí, aspiramos a ser líderes frente a otras opciones" Javier Ruiz

"De cara a las elecciones, nos gustaría ser un actor significativo importante en ese proceso apasionante que es la democracia, conociendo todas las opciones y puntos de vista", ha señalado Contreras.

"Somos conscientes de que un medio tampoco significa nada. Seremos un elemento más, pero vamos a dar guerra en las elecciones, nos vamos a hacer oír", ha añadido contundente.

La Séptima también contará con "voces conservadoras" en sus tertulias porque, explica Contreras, "sería un fracaso si este canal solo tuviera una voz".

"Sería un fracaso desde el punto de vista empresarial porque un canal generalista necesita grandes audiencias. Necesitamos llegar a mucha gente", ha señalado el ideólogo del canal.

Javier Ruiz será el número 2 de José Miguel Contreras en La Séptima. FesTVal de Vitoria

En ese punto, Ruiz ha afirmado que le "encantaría entrevistar" en La Séptima a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Aunque matiza: "Masajear no entra en mi concepto de periodismo".

Apuesta por la actualidad

Aunque la cadena ya tiene sus rostros — Luján Argüelles, Sarah Santaolalla, Rocío Delgado, Verónica Sanz, Noor Ben Yessef, Héctor de Miguel 'Quequé' y Alba Carrillo—, la parrilla aún no está configurada.

Todas estas caras asumirán funciones directivas al frente sus espacios, tal y como han explicado sus responsables. El siguiente paso será ahora conformar las redacciones.

Eso sí, el exconsejero delegado de laSexta podría guardar un as bajo la manga, pues avisa de que podría producirse algún "bombazo" antes de que La Séptima vea la luz.

Por el momento, se sabe que Alba Carrillo y Marta Márquez se encargarán de las tardes de los fines de semana con Fuera de Control y que Noor Ben Yessef conducirá un formato en prime time, tal y como ha asegurado en el evento.

Además, todo apunta a que Javier Ruiz asumirá las mañanas, la franja que pilotaba en RTVE antes de poner rumbo a La Séptima.

Así pues, la hoja de ruta de este nuevo canal, cuyo presupuesto inicial podría ascender hasta los 30 millones de euros, está marcada por la actualidad y el directo.

Sarah Santaolalla, Alba Carrillo y Luján Argüelles, emocionadas en la presentación de La Séptima. FesTVal de Vitoria

La política, las tertulias y el debate vertebrarán la programación del canal, en la que también tendrá cabida el entretenimiento y el humor.

Contreras, por último, ha explicado que "nunca en la vida me he encontrado con tanta gente luchando por que este proyecto no salga".

Esa oposición se ha convertido, según ha dicho, en un estímulo: "Su fuerza ha sido el motor que me ha llevado a no darme por vencido".