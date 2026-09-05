'La Séptima’, un canal al servicio de la campaña electoral de Sánchez: Javier Ruiz, Santaolalla y Quequé apuntalarán el relato

El objetivo es reforzar el relato del Gobierno en un contexto de precampaña electoral, enfrentando a la llamada 'derecha mediática'.

El canal, ideado por José Miguel Contreras y financiado por rebeldes de Prisa afines a Moncloa, apuesta por tertulias políticas y actualidad.

La Séptima es una nueva televisión en abierto vinculada al Gobierno y con destacados fichajes como Javier Ruiz y Sarah Santaolalla.

Javier Ruiz y Sarah Santaolalla son los dos principales fichajes que hasta ahora ha anunciado La Séptima, la nueva televisión en abierto que verá la luz oficialmente el 5 de noviembre.

Una verdadera declaración de intenciones para una cadena que ha nacido muy vinculada a la política y con una gran cercanía al Gobierno y al presidente Pedro Sánchez.

Su ideólogo es José Miguel Contreras, habitual asesor mediático de Moncloa, y sus principales accionistas son Andrés Varela y Diego Prieto, dos de los rebeldes de Prisa que el Gobierno apoyó para intentar desalojar al presidente del editor de El País, Joseph Oughourlian.

No es casualidad que el Ministerio de Transformación Digital haya adjudicado la televisión en mayo, con el tiempo suficiente para que esté operativa en el último trimestre de año, y con el objetivo de estar a pleno rendimiento a comienzos de 2027.

A la espera de que se convoquen elecciones durante el próximo año, La Séptima estará en condiciones de emitir con todos sus recursos en plena precampaña electoral, cuando el Gobierno necesite todos los apoyos mediáticos posibles.

La Séptima se sumará a El País y la Ser del grupo Prisa -con el que Sánchez ha tenido puentes y ha normalizado la relación tras la guerra de mayo de 2025- y a TVE.

Una lucha contra lo que el Ejecutivo califica de derecha mediática, o lo que es lo mismo, la prensa crítica que fiscaliza al Gobierno de Sánchez.

Un escenario en el que Ruiz -como alma máter, director editorial y principal rostro- y Santaolalla-con programa propio- son la mejor munición que podía tener la nueva cadena para poner en marcha su hoja de ruta: política, tertulias, debate y actualidad para apuntalar el discurso de La Moncloa.

Ruiz y Santaolalla han enarbolado la bandera de los periodistas, comunicadores y tertulianos que se dedican a defender la acción del Gobierno y a fustigar a la oposición y a la derecha. En televisión, pero también en sus redes sociales.

Desde los programas de actualidad de La 1 (Mañaneros 360, Malas Lenguas y Directo al Grano) se han atrincherado como dos de los profesionales que más se han significado con el actual Gobierno.

Y que además se han dedicado a atacar los discursos de la derecha calificando de bulo cualquier información que no encaja en el discurso gubernamental oficialista.

Contreras ha dicho en diferentes entrevistas que explotarán una fórmula con "actualidad viva, progresista en lo social y didáctica en lo informativo". Pero es que además indican que su línea editorial se postula como un "antídoto" a la desinformación.

El creador de la cadena ha manifestado explícitamente que no convertirán mentiras en debates ni darán espacio a teorías conspirativas o "discursos que buscan polarizar".

Lo que está claro es que la actualidad será su punto fuerte y las tertulias de actualidad su leitmotiv. Y para ello, Ruiz y Santaolalla serán solo el comienzo de lo que está por venir.

Lo que ha trascendido es que el objetivo será tener un gran programa informativo diario por las mañanas, otro por la tarde y un tercero por la noche. Los fines de semana serán terreno para los magazines, con entretenimiento más que información.

El resto de los programas que completen el día a día serán mesas de debate continuas, conexiones en directo y tertulias de análisis de última hora que se sucederán consecutivamente en un plató único.

En este esquema hay dos grandes formatos que ya están confirmados: uno liderado por la periodista Rocío Delgado para el day time y otro por Noor Ben Yessef para la franja nocturna.

Rocío Delgado ha presentado programas de actualidad en Telemadrid y la gallega TVG y ahora da el salto a nivel nacional. Su espacio será diario y estará encargado de cubrir los acontecimientos de la jornada a tiempo real en sustitución del formato de telediario tradicional.

Noor Ben Yessef presentó el informativo matinal de Antena 3 durante cuatro temporadas y luego se incorporó a la redacción de Espejo público. Conducirá un formato estelar en la franja nocturna.

En estos dos programas la clave estará en los colaboradores con los que cuente. Y hablamos de tertulianos progresistas que ya podemos ver en otras cadenas y que se sumarán a La Séptima.

En la cadena no ocultan que más allá de sus presentadores la verdadera alma de la cadena será el plantel de colaboradores que se irán conociendo en los próximos días, pero que no serán muy diferentes a los que ya podemos ver en TVE.

Por su parte, Javier Ruiz tendrá un formato de análisis en profundidad, centrado en economía y con factcheck que quiere competir con los formatos de La Sexta. Aunque su periodicidad y su franja no está decidida.

Por su parte, Sarah Santaolalla pondrá en marcha una mesa de debate con analistas y perfiles jóvenes. También se está debatiendo sobre el mejor lugar que podría tener en la parrilla.

Fines de semana

La Séptima no deja de lado el entretenimiento. Un formato que explotará también de la mano de la actualidad política, algo muy parecido a lo que hace El Intermedio en La Sexta.

Y para ello su principal rostro es Héctor de Miguel (Quequé). En estos momentos se está definido si su espacio se articulará en forma de cápsulas o como un análisis de ironía política que cruzará de forma transversal la programación diaria de la cadena.

Para el fin de semana hay tres fichajes confirmados: Alba Carrillo, Marta Márquez y Luján Argüelles, que encabezará dos programas.

El primero será Fuera de Control. Destinado a las tardes y conducido por Alba Carrillo y Marta Márquez. Estará centrado en el entretenimiento y, por el perfil de sus presentadoras, puede estar volcado con el corazón.

También se ha confirmado un magacín de actualidad con Luján Argüelles, orientado al fin de semana y centrado en la información. Podría incluir política, pero también sociedad.