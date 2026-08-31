Prisa fuerza la salida de Javier Ruiz de la Cadena Ser tres semanas después de fichar por 'La Séptima' de Contreras

Las claves

Las claves Generado con IA Prisa ha decidido prescindir de Javier Ruiz como responsable de 'Hora 25 de los Negocios' en la Cadena Ser tras su fichaje por 'La Séptima'. Javier Ruiz se convertirá en director y principal rostro de 'La Séptima', la nueva cadena de televisión impulsada por antiguos accionistas rebeldes de Prisa. La salida de Ruiz se enmarca en el contexto de la guerra interna entre la dirección de Prisa y los accionistas rebeldes que intentaron desbancar a Joseph Oughourlian. Javier Ruiz ha estado vinculado a la Cadena Ser durante 31 años, en dos etapas distintas, ocupando cargos como corresponsal, redactor jefe de Economía y director de 'Hora 25 de los Negocios'.

La Cadena Ser ha decidido prescindir de Javier Ruiz, quien hasta ahora era responsable de Hora 25 de los negocios. La salida coincide con la llegada del periodista a La Séptima de José Miguel Contreras.

En el grupo Prisa -editor de la Ser- explican a EL ESPAÑOL-Invertia que Javier Ruiz no ha sido despedido y que "de momento" no ha salido de la cadena.

Aunque fuentes cercanas a la cadena señalan que la decisión ya está tomada, que su confirmación es solo cuestión de tiempo y que la salida oficial debería materializarse en las próximas horas.

Con todo, la información adelantada por El Plural y confirmada por este diario indica que Ruiz ya no volverá a los micrófonos de la Ser.

Dentro del sector se cree que la decisión de Prisa es lógica y que no es compatible que Javier Ruiz asuma la dirección de una cadena de televisión y siga vinculado a la Cadena Ser.

No obstante, cercanos a Ruiz interpretan la salida como una derivada más de la guerra de la cúpula del grupo Prisa y los accionistas rebeldes que intentaron desbancar al presidente Joseph Oughourlian ha más de un año.

Los dueños de la nueva cadena de televisión (Andrés Varela y Diego Prieto) son precisamente estos accionistas que intentaron hacerse con el control de la cadena a comienzos de 2025.

Y el ideólogo de La Séptima es José Miguel Contreras, quien fue despedido de Prisa en febrero del año pasado cuando era director editorial del grupo.

El enfrentamiento viene de largo ya que en el entorno de Oughourlian se culpa a Contreras de la guerra civil que vivió Prisa a mediados del año pasado.

Un enfrentamiento que estalló precisamente por la negativa del empresario franco-armenio de financiar la cadena que Contreras intentaba montar en el seno de Prisa junto con el entonces CEO de medios, Carlos Núñez.

Oughourlian sostenía que poner en marcha una cadena de televisión en abierto era ruinoso y por ello bloqueó el proyecto y desmontó toda la estructura que lo estaba poniendo en marcha.

Del lado de los accionistas rebeldes se sostiene que la cadena de televisión fue utilizada como una excusa para expulsar a todos los directivos contrarios a la gestión de Oughourlian.

El caso es que el presidente de Prisa terminó ganando la guerra y además de expulsar a Contreras y Núñez, desmontó toda la estructura directiva que hasta entonces estaba vinculada a estos dos directivos.

Por su parte, los rebeldes, conscientes de que era imposible asaltar Prisa, se centraron en su proyecto televisivo sustituyendo el apoyo económico de Prisa por el del magnate argentino, José Luis Manzano.

Es así como a finales de mayo La Séptima recibió la licencia del Gobierno y días después se confirmó su estreno para el próximo 5 de noviembre.

Ruiz en la Cadena Ser

El caso es que Javier Ruiz anunció su fichaje por La Séptima el pasado 7 de agosto para ser su director y su principal rostro. Ello implicó que abandonara Mañaneros después de más de un año.

Ruiz ha estado vinculado a la Cadena Ser durante 31 años, divididos en dos grandes etapas históricas desde su primer ingreso en el año 1995 hasta su salida confirmada este lunes.

Se incorporó originalmente en 1995 a los servicios informativos bajo la dirección de Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy. Durante este periodo ejerció como corresponsal en Nueva York, redactor jefe de Economía y director de Hora 25 de los Negocios.

Dejó la emisora en 2010 para centrarse en proyectos televisivos -como Noticias Cuatro-, aunque tras el recorte de Mediaset a los informativos de la segunda cadena regresó en mayo de 2019.

Allí asumió como jefe de la sección de Economía de la cadena y retomó la conducción de Hora 25 de los Negocios. Responsabilidades que ocupaba hasta la fecha.