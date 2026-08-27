El Español vuelve a ser líder absoluto de la prensa en agosto: aventaja ya en 1,1 millones al segundo, según GfK

Las claves

Las claves Generado con IA EL ESPAÑOL lidera la prensa española en la primera quincena de agosto con 12,34 millones de usuarios únicos, según GfK DAM. El diario supera en 1,18 millones de usuarios a El País y en 1,91 millones a OkDiario, que ocupan la segunda y tercera posición. En el Top 3 de prensa, EL ESPAÑOL y El País son periódicos de pago, mientras que OkDiario ofrece todo su contenido en abierto. La crisis migratoria de Ceuta y los cambios en Google y la Inteligencia Artificial han marcado el comportamiento de la audiencia este mes.

EL ESPAÑOL suma y sigue. Este diario vuelve a ser líder en la primera quincena del mes de agosto, según datos de GfK DAM.

En este tiempo, algo más de 12,34 millones de usuarios únicos se han informado a través de las páginas de EL ESPAÑOL.

Este diario aventaja en 1,18 millones de seguidores a El País y en 1,91 millones a OkDiario, que ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente.

En este Top 3 tanto EL ESPAÑOL como el diario del grupo Prisa son periódicos de pago, mientras que OkDiario ofrece en abierto todo su contenido.

El mes de agosto ha venido marcado por la crisis migratoria de Ceuta, en la que este diario ha sido referencia informativa para los lectores de prensa en España.

Sin embargo, esta época estival viene marcada también por una caída generalizada de la audiencia de medios fruto del impacto de la Inteligencia Artificial y su aterrizaje en las búsquedas de Google, así como por los cambios introducidos en algunos de sus servicios como Discover.

El Top 5 de la prensa española lo completan El Mundo con 10,30 millones de usuarios únicos y El Confidencial con 9,44 millones.

Una de las métricas clave en GfK DAM es la audiencia media diaria, que mide la fidelidad de la audiencia con las cabeceras. En ella EL ESPAÑOL también ocupa posiciones de liderazgo, junto a El País y El Mundo.

El liderazgo del diario que dirige Pedro J. Ramírez en lectores se extiende también a las comunidades autónomas, en las que ocupa posiciones de podio en la mayor parte de ellas.