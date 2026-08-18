Muere a los 93 años Bill Rasmussen, fundador de la cadena deportiva ESPN

Tras dejar ESPN, Rasmussen continuó vinculado al mundo mediático y escribió un libro sobre la creación de la cadena.

Arriesgó sus recursos personales para lanzar ESPN, negociando con ligas deportivas, operadoras de cable e inversores hasta lograr el apoyo necesario.

Rasmussen creó ESPN junto a su hijo Scott en 1979, transformando una pequeña iniciativa local en la primera cadena deportiva nacional 24 horas.

Bill Rasmussen, fundador de ESPN, falleció a los 93 años en su casa de Florida debido a complicaciones del Parkinson.

Bill Rasmussen, fundador de la cadena ESPN, ha muerto este martes a los 93 años de edad en su casa de Florida (EEUU) a causa de los efectos de la enfermedad de Parkinson.

Junto con su hijo Scott, Rasmussen creó la cadena de televisión estadounidense ESPN en 1979. Primero, como una iniciativa exclusiva de Connecticut, y luego como una cadena deportiva nacional que transmitiría las 24 horas los siete días de la semana.

Fue un momento para arriesgarse. A finales de la década de 1970, pocos creían que una cadena de televisión deportiva por cable que transmitiera las 24 horas tuviera alguna posibilidad.

Bill Rasmussen, quien acababa de ser despedido como director de comunicaciones de los New England Whalers, era uno de ellos. Agotó el límite de su tarjeta de crédito y, con un anticipo de 9.000 dólares, adquirió un valioso espacio en un satélite de comunicaciones.

“Bill fue un hombre extraordinario: un visionario e innovador que concibió la idea de una cadena de televisión dedicada exclusivamente a los deportes”, dice Jimmy Pitaro, presidente de ESPN, en un comunicado.

“Sencillamente, ninguno de nosotros estaría aquí hoy si no fuera por la pasión de Bill y todo el esfuerzo y el espíritu emprendedor que dedicó a la creación de ESPN a finales de la década de 1970; aspectos clave de la cultura de nuestra empresa que perduran hasta nuestros días”, añade.

Rasmussen llamó a muchas puertas, hablando con las principales ligas deportivas, las principales operadoras de cable y diversos inversores.

Consiguió apoyo y, el 7 de septiembre de 1979, nació la cadena de programación de entretenimiento y deportes ESPN. Bill y Scott Rasmussen cofundaron ESPN, siendo Bill su primer presidente y director ejecutivo.

Aunque Rasmussen dejó ESPN después de unos años, sentó las bases para el crecimiento futuro. Una reunión con la NFL no dio resultados inmediatos, pero abrió la puerta a lo que eventualmente se convertiría en ‘Monday Night Football’ en ESPN.

Tras dejar ESPN, Rasmussen colaboró en diversos proyectos mediáticos y plasmó su experiencia en conferencias.

También escribió un libro sobre su paso por ESPN, titulado Sports Junkies Rejoice: The Birth of ESPN (los fanáticos del deporte se regocijan: el nacimiento de ESPN).